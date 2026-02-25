Zona Franca arranca la aceleradora de negocio de Blue Core con 16 startups de economía azul

La Zona Franca de Cádiz ha dado la bienvenida a un total de 16 startups vinculadas a la economía azul que serán asesoradas por su aceleradora de negocio de Incubazul-Blue Core, Blue Accelerator. Los proyectos seleccionados en esta primera convocatoria de 2026 han superado un proceso de evaluación con una valoración realizada por un equipos de expertos en emprendimiento y economía azul.

La mayoría de los proyectos emprendedores proceden de Andalucía y, especialmente, de la provincia de Cádiz, pero cerca de un 20% de las iniciativas llegan de otras comunidades autónomas e incluso Finlandia, lo que para refuerza a la Zona Franca como polo de atracción de talento e innovación, destacan. "El hecho de que hayamos atraído talento de fuera de Cádiz e incluso del norte de Europa nos reafirma como polo de atracción en materia de economía azul, algo que ya habíamos constatado con la tres ediciones del Blue Zone Forum y que ahora se confirma con la llegada de talento de fuera que enriquecerá enormemente nuestra ecosistema", defiende el delegado especial del Consorcio, Fran González, que se refiere a un posicionamiento en la provincia pero también "todo el sur de España".

El proyecto Blue Core está financiado en un 85% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) dentro del Programa Operativo Plurirregional de España 2021-2027, en el marco de la prioridad P1A del Programa Viveros 4.0 Incubadoras de Alta Tecnología, destinado a favorecer una transición digital e inteligente.

Durante cuatro meses, desde la aceleradora de proyectos innovadores de la incubadora empresarial del Consorcio gaditano se acompañará a estas startups en la validación, consolidación y escalabilidad de sus modelos de negocio, mediante un itinerario intensivo que combina mentorías especializadas, asesoramiento estratégico y preparación para el acceso a financiación, según la información facilitada por la Zona Franca de Cádiz. Blue Accelerator forma parte del ecosistema Incubazul-Blue Core, que ya ha acompañado a más de 100 proyectos empresariales. El programa incluye planes de internacionalización, de acceso a la inversión y de servicios para aumentar la competitividad.

Entre los proyectos seleccionados se encuentran iniciativas tecnológicas aplicadas a la logística portuaria y la inteligencia artificial, soluciones de robótica submarina para la restauración de ecosistemas marinos, propuestas de biotecnología aplicada a la acuicultura, energías renovables vinculadas al sector naval, valorización de recursos marinos y modelos innovadores de turismo náutico sostenible, entre otros.

Los proyectos

Participa la empresa barbateña Consultora Ambiental Trafalgar SCA, que desarrolla rutas turísticas para dar a conocer el patrimonio natural e histórico del litoral gaditano; el proyecto diversificación sostenible de turismo náutico y patrimonio naaval A Cádiz A Vela; y el proyecto Sea Starlight de astroturismo náutico para convertir el mar en un observatorio natural alejado de la contaminación lumínica. También recibirán asesoramiento la propuesta Flavoóm de valorización de excedentes y uso de ingredientes marinos en la elaboración de salsas y conservas vegetales caseras, veganas y sostenibles para su distribución; la startup Elecan Blue de recogida sostenible del alga parda de las costas de Cádiz para su secado y la extracción de alginato con el fin de comercializarlo; y la iniciativa emprendedora TunaSkin para la transformación de pieles de atún procedente de la hostelería y las almadrabas de Cádiz en cuero sostenible.

El uso de tecnología está muy ligado a proyectos que estarán acompañados por los expertos de la aceleradora de negocio de Blue Core como el proyecto La Cometa para desarrolla un sistema de cometas para embarcaciones que aproveche la energía eólica para su propulsión; la propuesta BeZhas para transformar procesos digitales tradicoinales en sistemas digitales verificables; la plataforma digital NauticOps orientada a optimizar la coordinación de las escalas portuarias con la sincronización operativa de los distintos actores; y la iniciativa Levante para la restauración autónoma de hábitats marinos costeros con vehículos submarinos autónomos (AUVs).

A ellos se unen el proyecto biotecnológico Acuabio de desarrollo de un producto para mejorar la salud y reducir la mortalidad en especies acuícolas como el salmón y la dorada; la propuesta 3D Acuario Conciencia de diseño y desarrollo de ecosistemas acuáticos artificiales para hogares con el uso de impresión 3D y materiales innovadores; el proyecto Editorial Almagraliento para la publicación y divulgación de contenidos de ámbito marino y litoral; y la idea Conexión Azul como agencia comercial especializada en economía azul en la provincia de Cádiz.