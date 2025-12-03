Zambombá benéfica en la peña La Perla de Cádiz

El jueves 11 de diciembre hay una cita con la solidaridad en Cádiz. La Peña La Perla de Cádiz abrirá ese día sus puertas para acoger una zambombá flamenca a beneficio de la Asociación Gabriella, mi Pequeña Guerrera, empeñada en recaudar fondos para financiar la investigación del llamado síndrome BPAN, una enfermedad rara sin cura ni tratamiento con dos casos en Andalucía, uno de ellos en Cádiz: el de la pequeña Gabriella, precisamente.

La zambombá se celebrará a partir de las 20.30 horas, con apertura de puertas media hora antes, y en ella están anunciadas las actuaciones de los grupos de villancicos flamencos Kpricho Navideño, Aires de Navidad, Los Tres Patios, Suena Navidad y Los del Patio. La cita festiva y solidaria será presentada por el carnavalero Carlitos Pérez.

Las entradas, que son numeradas, tiene un precio como donativo de diez euros. Hay tres puntos de venta, a través del wasap, en los teléfonos 627 762 866 (Mari Jose), 618 707 411 (Paco) y 637 078 340 (Manuel). Además, existe una fila cero para colaborar en la siguiente cuenta bancaria: ES93 2100 2034 1302 0031 3698.

Actualmente, no existe cura para la BPAN, esta enfermedad neurodegenerativa que daña el sistema nervioso debido a una acumulación de hierro en el cerebro. La propia familia de Gabriella es la que ha creado esta asociación con la finalidad de encauzar las donaciones que se puedan recibir.