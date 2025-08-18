'Yoganchillo Cádiz y punto' teje la primera 'bandera' en la ciudad

Ellas son artesanas del ganchillo, croché, punto, macramé y encaje de bolillos, entre otras artes manuales relacionadas con el tejido. Casi todas, desde sus primeras puntadas, se alimentaron de la devoción que sus antecesoras profesaban al arte de tejer. Han continuado con esta concienzuda labor remachando su propia burbuja vital y hayando un lugar donde entretener y descansar la mente, como asegura la tejedora gaditana Montse González Lago. “Tejiendo estamos enfocadas en nuestra labor y no hay otra cosa en la que pienses. No hay problemas”, remarca.

Montse González, fundadora de Yoganchillo Cádiz y punto, la primera asociación de tejedoras y tejedores de la ciudad y organizadora del Día Mundial de Tejer en Público, que se celebró por segundo año consecutivo en Cádiz, desvela algunos de los entresijos de este arte y oficio tan reconocido a nivel mundial: “Sobre todo parte de la pasión y el respeto que sentimos hacia los tejidos, además de la enriquecedora unión que tenemos todas las tejedoras y las ganas de compartir nuestros trabajos y conocimientos con todo el mundo”.

En la Plaza de Mina se vivió un ambiente de gran hermandad entre las tejedoras. / Jesús Marín

Alto y claro habla González sobre la estima al trabajo que profesan todas estas cuidadosas tejedoras. Al respecto, afirma que “todas estamos aquí para dar a conocer todo lo que podemos conseguir tejiendo”. Y en cuanto a la costura que las une destaca que “hay muchas personas que no tienen redes sociales y a través de estos eventos, además del boca a boca, nos conocen y se unen a nuestra labor”.

Montserrat González Lago llegaba a la gaditana Plaza de Mina para celebrar la segunda edición del Día Mundial de Tejer en Público con un traje diseñado por ella, una monería, ilusionada porque ya tiene registrada la primera asociación de tejedoras/es en Cádiz, llamada Yoganchillo Cádiz y punto, situada en la AA.VV. Fuerte de San Lorenzo en el barrio de Puntales. Hace tres años buscó dar un paso más en el vínculo que la conecta al tejido, aunque todavía le quedan algunas puntadas por coser para que florezca completamente su esperado proyecto en forma de entidad.

Queremos tener un punto de encuentro en Cádiz para todas esas personas que se encuentren dispersas o solas y les apetezca echar una tardecita tejiendo — Montse González - Tejedora

El año pasado se metió en esta tarea, hizo todas las gestiones y le permitieron, gracias también al apoyo de sus compañeras, registrar la asociación dedicada a la confección de todo arte manual con el tejido: croché, ganchillo, punto, bordado, macramé y encaje de bolillos en Cádiz. Desde la infancia se encuentra Montse González en continuo aprendizaje en esta asignatura de la vida. Rememora así que “desde pequeña he visto coser a mi madre y mi abuela me tejía los camisones con detalles de croché”. Gracias a esa andadura familiar y a la curiosidad que le despertaban las agujas del ganchillo, empezó a formarse y a frecuentar todas las ferias, festivales y otros eventos del tejido que estaban a su alcance hasta conseguir una curtida experiencia, que comparte también desde las redes sociales.

Toda esta actividad que ha cultivado González desde niña la ha recogido este mismo año en forma de galardón, ya que se hizo con el primer premio de Diseñadoras Noveles en el Festival Sevilla Teje, con una falda diseñada por ella en croché y que formará parte del libro que la organización publicará el próximo mes de noviembre. Montse González, desde su cuenta de Instragram (@yogui_mon), muestra todas sus creaciones y aprendizaje en este complejo mundo.

Montse González celebrando el Día Mundial de Tejer en Público, ataviada con un vistoso traje confeccionado por ella en croché. / Inmaculada Maestre

A Montse González, como a la gran mayoría de las mujeres que se congregaron en la Paza de Mina en Cádiz en esta segunda edición de la cita, la gracia del tejer le viene de herencia familiar, de sus abuelas, madres, hermanas... que consolidaron esta forma de vida, en la que descubren además de un pasatiempo, "una puerta al conocimiento puro de antaño, compartir, reconocerse a sí mismas y, por supuesto, una manera de socializar”, destaca.

González, a su vez, reivindica el momento de paz que le aporta a muchas tejedoras estar solas tejiendo y enfatiza, también, las amistades que ha ido recogiendo de todos los eventos en los que ha participado con tejedoras y tejedores de toda España, que colaboran entre ellos y se siguen fielmente en las redes sociales.

Un mundo de ilusión construye Montse González envuelto en el universo de la costura, clavando la bandera de su arte en Cádiz y dando vida y visión a este día tan especial como a su recién creada asociación, Yoganchillo Cádiz y punto. Comparte la tejedora que “es una terapia de desconexión muy bonita en grupo”, al tiempo que subraya que “queremos tener un punto de encuentro en Cádiz, para todas estas personas que se encuentren dispersas o solas y les apetezca echar una tardecita haciendo lo que más nos gusta, tejer”.

En su huequecito del barrio de Puntales, Montse González hila junto a sus veintinueve compañeras, todos los viernes de 18:00 a 21:00 horas, un ambiente acogedor y versátil en el taller de costura, que abarca “la concentración, el aprendizaje, el acompañamiento y, sobre todo, el buen humor”, concluye.