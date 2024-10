El yate de un octogenario millonario americano podría dejarse ver por el puerto de Cádiz

Cádiz/La forma en U de la dársena comercial del puerto de Cádiz y el hecho de estar abierto al casco histórico de la ciudad, de manera que cualquier barco que ose entrar por su bocana no podrá hacerlo de manera desapercibida sino que casi cualquier barco de esta dársena portuaria es visible casi desde cualquier punto de la ciudad con cierta cercanía al mar. Es por eso que a no ser que los medios hagan mención de la estancia de un buque de menos de ciento y pico de metros prácticamente puede pasar desapercibido a la vista de que buena parte del año, el Muelle se encuentra "habitado" por grandes cruceros con entre 200 y 300 metros de eslora que hacen pequeña cualquier embarcación que no tenga una eslora demasiado grande.

Así, yates como el Azzan, el Elysian o el Yas podrían haber pasado por nuestros muelles casi desapercibidos, pero no fue así y su estancia y su publicación dejó entrever que el puerto de Cádiz está convirtiéndose en uno de los muelles de España en los que los yates o megayates de lujo se sienten más cómodos y menos molestados.

El yate Sycara V ofrece todo tipo de comodidades para un trayecto enfocado al disfrute / https://alquilerdeyatesenibiza.com/

Ahora mismo, a poco más de 200 kilómetros de Cádiz se encuentra atracado en el puerto de Málaga el Sycara V, un lujoso yate de 68 metros de eslora propiedad de Ray Catena, un señor de 88 años de edad considerado uno de los empresarios estadounidenses más ricos del mundo. Su fortuna la fue acumulando mientras ponía en pie la cadena de concesarios de automóviles de lujo Ray Catena Auto Group, especializada en marcas tan poco accesibles para muchos de nosotros como los Mercedes, Porsches, etcétera.

Según fuentes del entorno portuario de Cádiz este magnate podría dar estos días la orden a su tripulación de poner la proa en dirección a Cádiz seguramente para darse una vueltecita por Jerez, El Puerto, la Sierra, algunas poblaciones de la Janda o, simplemente, para que en algún coche de alta gama su chófer lo acerque a Sevilla, ubicada a poco más de una hora por carretera.

Yate valorado en 70 millones de dólares

El Sycara V se encuentra ahora bajo la tutela de este magnate yanqui, pero realmente este megayate está disponible para todo aquel que necesite un medio de transporte o asueto de estas características a modo de chárter, es decir, en alquiler. O es más, según fuentes especializadas del sector inciden en que el yatecito esté ahora mismo en venta por un precio que ronda los 70 millones de dólares

Así consta en diversas webs especializadas en náutica, donde también se especifica que el barco está disponible en alquiler, como chárter náutico, e incluso para su venta, con un precio de salida de 70 millones de dólares, que traducido a euros ronda casi los 68 millones de la moneda europea.

Cada rincón del Sycara V da idea del poderío de su actual propietario, el magnate americano Ray Catena / https://alquilerdeyatesenibiza.com/

El Sycara V se construyó en 2010 aunque se sometió a una reforma en 2017, y tiene un casco de acero y una superestructura de aluminio. Alcanza una velocidad de crucero de 14 nudos. Su autonomía alcanza las 7.000 millas náuticas, a 10 nudos, gracias a un depósito de 189.250 litros de combustible.

El Sycara está construido para dar alojamiento y manutención a una docena de invitados, que tendrán que repartirse o pelearse, si el magnate americano no va a bordo, por ver quién es el primero que coge el camarote tipo suite. De todas maneras, el premio de consolación son cinco cabinas dobles, todas ellas, como no podría ser de otra manera con baño privado.

Además de esas 12 personas, la embarcación transporta, cuando la ocupación está a tope, a 16 tripulantes, lo que quiere decir que la ratio supera al tripulante por invitado, lo que hace idea de la pormenorizada atención que puede recibir un pasajero a bordo. A esa atención se unen comodidades y servicios, tales como un gimnasio, motos de agua, equipos de buceo, tablas de paddle y elementos flotantes, además de un completo equipamiento para pesca profesional, entre comodidades.

De momento no está confirmado que este megayate pase por el Muelle de Cádiz pero, si lo hiciera, ésto ocurriría a lo largo de las próximas semanas ya que el magnate americano Ray Catena se encuentra ahora mismo gestando y "negociando" con su comandante cuál podría ser su próxima parada, que si nada falla podría ser el puerto de Cádiz.

Especificaciones del yate Sycara V :

Tipo/Año: Nobiskrug/2010

Refit: 2017

Manga: 12,52 metros

Eslora: 68,16 metros

Tripulación: 16

Invitados: 12

Velocidad máxima: 17 nudos

Camarotes: 6

Motores: 2 Caterpillar 3516 2200cv

Velocidad de crucero: 14 nudos

Constructor/Diseñador: Nobiskrug

Principal ubicación: Mar Mediterráneo.