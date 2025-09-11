El yacimiento arqueológico en Cádiz con restos fenicios y un templo romano que abre de nuevo tras más de una década cerrado a cal y canto

Uno de los yacimientos arqueológicos que Cádiz se permitía el lujo de mantener cerrado vuelve a abrir sus puertas a partir del 20 de septiembre. La Casa del Obispo vuelve a la vida gracias a Gades Romana, el programa municipal con el que Cádiz homenajea su legado romano durante algo más de nueve días.

El enclave patrimonial cerró sus puertas hace ya 11 años. La empresa concesionaria así lo decidió. El edificio es propiedad del Obispado, que recuperará el control total sobre el inmueble a partir de 2030 tras años de concesión al Ayuntamiento de Cádiz. El Consistorio ha intentado en numerosas ocasiones recuperar la actividad de este yacimiento en época de José María González. Ahora con Bruno García, a través de Gades Romana, se volverá a poner en valor este enclave único para entender lo que era Cádiz hace siglos.

Del 19 al 28 de septiembre, en la Casa del Obispo se desarrollará una exposición sobre el legado fenicio y romano, civilizaciones fundadoras de la ciudad. Además de eso, se realizarán mejoras básicas. Un lavado de cara que incluirá la restauración de frescos, ilustraciones y carteles. La fórmula de retornar a la vida la Casa del Obispo es idéntica a la realizada un año antes, cuando se recuperó el monumento funerario abandonado del espacio Entrecatedrales para una exposición sobre los cultos funerarios en Gadir. Una de las bases de los programas 'Orgullos@s de nuestra historia', sostiene el Consistorio, es justamente resucitar de alguna forma espacios abandonados de importancia histórica.

¿Qué es la Casa del Obispo y qué se puede encontrar en este yacimiento?

En este enclave arqueológico ubicado en el barrio de El Pópulo es de los mejores vestigios fenicios y romanos existentes en la capital gaditana. Una de las grandes atracciones es un monumento funerario fenicio del siglo VI a.c., excavado en roca, que es uno de los conjuntos más importantes de toda la península ibérica. Este es el que se ubica en el espacio Entrecatedrales y que pudo disfrutarse con el programa Cádiz Fenicia. También destacan los restos de un templo romano que pertenece a una serie de tres dedicados a Apolo, Esculapio e Higía.

La vida pública de la Casa del Obispo es algo convulsa. Tal como contó este periódico, la empresa concesionaria desde 2008 para la explotación de las instalaciones solicitó la extinción del contrato antes de tiempo ante la imposibilidad de usar, precisamente, los restos fenicios en los bajos del espacio Entrecatedrales. Los tribunales no le apoyaron en la demanda contra el Ayuntamiento de Cádiz y cerraron.

Tras eso, hubo varios intentos de recuperar el enclave pero con partidas presupuestarias inexistentes o irrisorias. Con Kichi en el gobierno, primero se intentó llegar a un acuerdo con la empresa concesarionaria a través de la asignación de 30.000 euros para desperfectos. La compañía aceptó, pese a considerarlo insuficiente, pero cuando se iban a empezar las obras se impidió la entrada al recinto.

Finalmente, el gobierno municipal abrió un expediente de expropiación en 2019, que se consumó en 2021. A partir de ahí el Ayuntamiento de Cádiz ideó un plan para la recuperación del espacio pero sin presupuesto alguno. Por lo que todo se quedó en buenas intenciones. Ahora con Gades Romana, la Casa del Obispo se reencuentra con la ciudadanía gaditana, que podrá disfrutar de un edificio que alberga mucha historia de Cádiz.