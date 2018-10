"Odio profundamente a los fundamentalistas católicos y a la ultraderecha de este país"

Willy Toledo en estado puro. El actor y activista ha participado en las jornadas La Libertad en el Punto de Mira desarrolladas en la Casa de Iberomérica por la Asociación pro Derechos Humanos, conjuntamente con el Ayuntamiento de Cádiz y la Plataforma Defender a quien Defiende. En la ponencia sobre Libertad de expresión versus sentimientos religiosos, Toledo habló sobre su situación actual con la justicia, después de que fuera denunciado por la Asociación de Abogados Cristianos por escribir en su Facebook “Yo me cago en Dios y me sobra mierda para cagarme en el dogma de la 'santidad y virginidad de la Virgen María'”, en respuesta a un hecho que él, según sus palabras, consideró injusto: la denuncia y acusación a un grupo de mujeres por celebrar en Sevilla la llamada procesión del coño insumiso. El actor se negó a presentarse al tribunal por dos veces, apelando a la libertad de expresión. En septiembre de 2018 el tribunal le declaró en búsqueda y captura por no acudir a dicho juicio, siendo detenido el 12 de septiembre en Madrid.

“Yo y mi abogado decidimos hacer caso omiso a cualquier citación de un juzgado sobre este asunto. Decidí ejercer mi derecho a la desobediencia civil ante leyes que considero injustas”, explicó ante un auditorio repleto de público. Recordó algunos hechos acaecidos en torno a las tres citaciones que le realizaron para acudir a los juzgados. Uno de ellos, “la caza y captura al peligroso terrorista, con policías de paisano en la puerta de mi casa y siguiéndome a todas partes. Yo lo sabía porque los camaradas del barrio me iban informando”. Otro, el intento de escaparse, mientras estaba siendo vigilado, a un acto de apoyo al teatro de su barrio la noche anterior a la tercera citación. “La detención vino cuando esperaba a un taxi. Me llevaron a los juzgados de la plaza de Castilla y me tuvieron 12 horas secuestrado sin poder ver a mi bogado, algo que es ilegal”.

A la espera de juicio, Toledo dijo que el juez “ha encontrado frases que son absolutamente criminales por las que merezco ser perseguido”. Y aseguró que “pretendía incluir nuevas frases, entre ellas una que dije de la Semana Santa, que me parece estupendo que la gente crea lo que le salga de las orejas, pero me parece indignante que los católicos, apostólicos y romanos abarroten las calles y no nos dejen ni transitar. Y después proponía que la Semana Santa de Sevilla se hiciera en el circuito de Jerez y los pasos fueran dando vueltas. A eso el fiscal dijo que nanai, que con las frases primeras ya era suficiente”.

"Cagarse en un dogma de fe es como cagarse en Mortadelo y Filemón"

Fue muy crítico con las causas de la denuncia y con quien las ha interpuesto: la Asociación Española de Abogados Cristianos. “Ven delito en cagarse en un dogma de fe, que es como si yo me cago en Mortadelo y Filemón. No me cuenten películas de indios. Si ustedes se las quieren creer, me parece estupendo, pero no nos obliguen al resto a creer en los dogmas”, apuntó. De la citada asociación de letrados, “que nos denuncian porque no nos pueden fusilar”, señaló que son “una organización ultraderechista al servicio de la Iglesia que querían imputarme también los delitos de obstrucción a la justicia y de odio”. Willy Toledo aseveró que “sobre el primero, por supuesto que obstruyo a la justicia porque estoy en mi derecho constitucional de obstruir a la justicia como acusado. Y por el segundo, impútenme un delito de odio porque los odio profundamente hasta en fin de mis días, a todos los fundamentalistas católicos y a toda la ultraderecha de este país”.

En clave local, Toledo mostró su solidaridad con los compañeros de la plataforma de parados, con los que estuvo encerrado dos horas el pasado viernes, pidiendo “al gobierno de la ciudad que responda a las medidas que iban a tomar de apoyo exclusivamente a la clase obrera y a los pobres de esta ciudad, que ya sabemos que son muchas”. Preguntado por un espectador sobre la polémica de la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad a la Patrona de Cádiz, la Virgen del Rosario, tiró de ironía para asegurar que “no existe en toda la ciudad de Cádiz ni una sola persona que merezca una medalla más que la Virgen María. También vosotros estáis todo el día jodiendo la marrana. Es que no os gusta nada”.

Toledo, con ironía: "No existe en toda la ciudad de Cádiz ni una sola persona que merezca una medalla más que la Virgen María"

Toledo compartió mesa de debate con Elena Dueñas, una de las abogadas defensoras de las acusadas de participar en la procesión del coño insumiso el 1 de mayo de 2014 en Sevilla; Elisa Mandillo, también denunciada por participar en la 'Gran Procesión del Chumino Rebelde' que se celebró en marzo de 2013 por las calles del centro de Málaga; y Borja Jesús Casillas, que triunfó en la 'Gala Drag Queen 2017' de Las Palmas vestido de la Virgen María y que también fue denunciado.