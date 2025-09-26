Vuelven a levantar parte de la plaza de Asdrúbal en Cádiz tras el error en el diseño de la reforma del acerado

Vuelven las obras a la plaza de Asdrúbal de Cádiz. Terminado el arreglo del acerado que se encontraba en muy mal estado de conservación, afectado fundamentalmente por las raíces de los árboles, en el tramo que va paralelo a los restos del acueducto romano, ahora se ha tenido que levantar una parte del trabajo ya realizado.

Como ya adelantó este diario, el diseño de la zona sobre la que ya se había trabajado difería del existente en el resto del recinto. El impacto visual era evidente, más cercano a un parche que a una reforma del viario. Ante esta situación, el Ayuntamiento indicó a la empresa adjudicataria de esta obra que tenía que solventar el error y dar uniformidad a toda esta zona de la populosa plaza.

Las obras en Asdrúbal forman parte de un plan de Ayuntamiento que tiene como objetivo eliminar los numerosos desperfectos que hay en determinadas aceras de la ciudad. Para ello se destinó una inversión de algo más de un millón de euros.

Ahora se está trabajando también en la acera de la avenida Cayetano del Toro entre Marconi y Alonso Cano. Este tramo, muy estrecho para el paso de los peatones, estaba en muy mal estado debido a que las raíces de los árboles habían destrozado pueda parte del acerado, dificulta la circulación por la vía. La obra que allí se ejecuta es, por lo tanto, muy complicada.

Hace unas semanas culminaron las tareas en el acerado de la avenida de Andalucía, junto al solar del antiguo Gobierno Civil (un acerado que llevaba décadas sin arreglar a pesar de su mal estado, aunque siguen sin reponerse algunos bordillos en los parterres); y en la calle Amiel, entre las avenidas de Guadalquivir y de la Bahía. También se ha trabajado en la calle Rafael Picardo O’ Leary, cuyo ámbito de actuación se amplió dado el estado de deterioro que presentaba esta zona.

El plan de reposición también incluye, entre otras, la zona de carga y descarga de la calle Brasil, en la avenida Cayetano del Toro frente a la Plaza de la Habana. Además, en la calle José Cadalso entre la avenida de Perú y la calle Barbate.

Por otro lado, se completa el plan en los siguientes viarios: Arco de los Blanco, Rosario Cepeda entre Sacramento y Benjumeda, en el aparcamiento de carga y descarga del mercado de San José, en la calle Vea Murguía entre el tramo de Navas y Veedor y entre Adolfo de Castro y Alameda; y en la calle Capataz Manuel Pájaro.

A pesar de la importancia de este plan, y las numerosas calles sobre las que se está actuando, lo cierto es que el problema de las raíces del arbolado se extiende sobre numerosas vías de la ciudad.