El Voyager of the Seas "aterriza" en el dique 4 de Navantia de Cádiz

El Voyager of the Seas, atracado en el puerto de Cádiz este jueves pasado, horas antes de pasar a iniciar su varada rutinaria en la factoría de Cádiz de Navantia

Cádiz/El Oasis of the Seas le ha dejado la cama calentita al Voyager of the Seas, como se suele decir. Este gigantesco crucero de la compañía norteamericana Royal Caribbean abandonaba la factoría de reparaciones de Navantia, en Cádiz, el pasado día 21 de octubre después de someterse a una varada rutinaria que se ha prologando durante tres semanas, lo que ha supuesto una nueva inyección de trabajo y riqueza para la Bahía y para uno de sus principales astilleros.

Ambos buques turísticos son parte de la amplia flota de la naviera norteamericana Royal Caribbean, con sede en Miami, y con amplia presencia durante todo el año en varios puertos españoles, aunque en lo que respecta a Cádiz no sólo hace uso de manera continuada y periódica de sus muelles para el atraque y desembarco de pasajeros sino que es ya un cliente habitual en sus astilleros para varadas, como la última, del tipo convencional o bien para otro tipo de reparaciones o modificaciones de mayor calado.

En esta ocasión, el Voyager of the Seas, con sus 311 metros de eslora, llegó este viernes pasado al astillero gaditano, aunque un día antes, el jueves 24 de octubre, ya se dejó ver atracado en la dársena comercial del puerto de Cádiz, más concretamente en el Muelle Marqués de Comillas, muy cerca de la zona de operaciones de los buques de Armas Trasmediterránea que unen la península con Canarias.

El Voyager of the Seas, de la naviera norteamericana Royal Caribbean / Julio González

Los planes iniciales de Royal Caribbean y de Navantia es que este gigantesco crucero, considerado uno de más grandes y con mayores prestaciones del mundo, permanezca en Cádiz hasta el próximo 7 de noviembre, de manera que su estancia se prolongue tan sólo durante dos semanas, de lo que se traduce que, una de dos, o que las reparaciones o puestas a punto son pecata minuta o bien que requiere mucha operación en muy poco tiempo. El astillero gaditano ya ha demostrado que es capaz de luchar contra el reloj y contra la rapidez que imponen las navieras de cruceros, ya que estar parados o varados les supone perder dinero. Y de hecho, todo apunta a que en cuanto salga de Cádiz y abandone el dique seco 4 de la factoría gaditana, uno de los más grandes de Europa, se dirigirá lo antes posible a algún puerto europeo para recoger pasajeros para alguna ruta o bien cruzar el charco y colarse en una semana escasa al otro lado del Atlántico para iniciar su temporada en las américas después de un período de mal tiempo.

El Oasis of the Seas zarpa en viaje transatlántico tras su estancia en dique seco en Cádiz

De hecho, este jueves pasado, el Oasis of the Seas iniciaba un crucero transatlántico de 14 días desde Barcelona. Tras pasar el verano haciendo viajes de una semana por el Mediterráneo occidental y una visita al astillero de Navantia en Cádiz, el barco pone ahora rumbo al Caribe.

Desde finales de septiembre, el Oasis of the Seas permaneció en dique seco para realizar algunos trabajos de mantenimiento y retoques rutinarios. El lunes 21 de octubre de 2024, salió del astillero de reparaciones gaditano, listo y preparado para navegar de nuevo.

Ahora, el Oasis of the Seas ya navega rumbo a Fort Lauderdale, en Estados Unidos, en un viaje transatlántico de dos semanas. Una vez que llegue allí, el barco realizará varios cruceros por el Caribe durante un largo período de tiempo.

La propia naviera ya ha dejado caer que tiene ya planificado que dentro de cinco años, es muy probable que el Oasis of the Seas regrese al astillero de Cádiz para otra revisión, ya que la compañía tiene claro que los astilleros norteamericanos no están equipados para barcos de este tamaño, algo para lo que está altamente preparado y cualificado tanto la factoría como el personal de Navantia así como de las empresas auxiliares que colaboran de manera directa en la rehabilitación y reparación de los buques que caen en manos de Navantia en Cádiz.

Cada verano, Royal Caribbean envía uno de sus enormes barcos de la clase Oasis al Mediterráneo. Si bien el Oasis of the Seas fue el centro de atención en Europa este año, su barco gemelo más joven, el Allure of the Seas, se ubicará en el Mediterráneo occidental el próximo año. En la primavera de 2025, el Allure recibirá algunas actualizaciones interesantes como parte del programa de amplificación de Royal Caribbean, al que no se descarta que ocurra en Cádiz, lo que podría suponer una alta carga de trabajo para la Bahía de Cádiz.