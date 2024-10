El ‘Oasis of the Seas’ deja su sitio en Cádiz al velero más grande del mundo

Cádiz/Este lunes pasado la factoría gaditana de reparaciones de Navantia despedía con todos los honores a uno de los grandes más grandes del sector de los cruceros: el Oasis of the Seas.

Este buque turístico perteneciente a la flota de Royal Caribbean entraba en el dique 4, el más grande de Navantia-Cádiz, el pasado 1 de octubre y ahí ha permanecido hasta el pasado lunes, 21 de octubre. Aunque no han trascendido la naturaleza de las reparaciones a las que se ha visto sometido este buque de la naviera norteamericana con sede en Miami, a la vista del período de tiempo que ha permanecido “hospitalizado” en Cádiz, 21 días, en uno de los “centros sanitarios” para cruceros que goza de un mayor reconocimiento del mundo, se puede deducir que se ha tratado de una varada rutinaria y de trabajos de clase y mantenimiento de sus instalaciones para pasajeros.

El ‘Oasis of the Seas’, visto desde el barrio de Astilleros de Cádiz. / Lourdes de Vicente

Otro dato que confirma esta sospecha a ciencia cierta es el hecho de que hace justo cinco años, en septiembre de 2019, este navío ya pasaba por el astillero de reparaciones, a pesar de que en esa ocasión aprovechó su estancia en Cádiz para someterse a una intervención mayor que en esta ocasión.

Así, el lunes pasado, los experimentados prácticos del puerto de Cádiz tomaban de nuevo el gobierno del Oasis of the Seas para sacarlo del dique 4.

Rumbo a Estados Unidos

Y, como suele pasar en el mundo de los cruceros, no hay esperas ni retrasos que valgan –de ahí la fama que ha adquirido la factoría de Cádiz– Este gigantes buque ponía este lunes su proa en dirección a Estados Unidos, más concretamente ofrecerá una travesía transatlántica a Fort Lauderdale (Florida) antes de un despliegue invernal en el Caribe.

Pero tras la grandiosidad del Oasis of the Seas, llevaba escondido varios días, en el dique 2, el Club Med 2. Por no ser menos que el saliente, este buque de cuatro palos está considerado el velero más grande del mundo y su funcionamiento es como el de cualquier otro crucero más a pesar de que cuenta también con el viento como posible fuente de energía para sus travesías y trayectos a lo largo de todo el mundo.

El Club Med 2 entró concretamente en Cádiz el día 10 de octubre y aquí permanecerá hasta el próximo 1 de noviembre.

Dos Marella, en Puerto Real

En el astillero de Puerto Real, se ya reparando uno de los dos cruceros que han tenido que ser rebotados desde la factoría de la capital por falta de espacio. Desde el día 10 de octubre permanece allí el ‘Marella Discovery 2’ que dejará su sitio al ‘Marella Explorer’ el 6 de noviembre. A la vista del calendario con el que ya se maneja Navantia, no se descarta que sean más los cruceros que se reparen en el astillero de Puerto Real, más especializado en la construcción, a lo largo de 2025.

70 barcos reparados

El área de reparaciones de Navantia en Cádiz finalizará 2024 con más de 70 barcos reparados entre los astilleros de la capital, San Fernando, Puerto Real y la Base Naval de Rota, lo que supone una carga de trabajo de más de dos millones de horas y una media diaria de más de 800 trabajadores de industrias colaboradoras. La principal línea de actividad, como es la de cruceros, prevé finalizar 2024 con 18 buques mantenidos en la Bahía de Cádiz.