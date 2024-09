La vivienda en Cádiz: "Hay que ser atrevidos y perder el complejo por los edificios en altura y el relleno para poder construcción"

Los promotores de viviendas en Cádiz, tanto los radicados en la ciudad como los inversores de otras localidades que valoran el mercado gaditano, llevan ya tiempo reclamando a las administraciones suelo donde poder seguir construyendo. Asumiendo que éste es un bien preciado en una capital de tan escasa superficie, consideran que se deben adoptar decisiones que faciliten el desarrollo de nuevas obras.

Claro se muestra en este sentido Ramón Fernández de Trujillo, fundador de la Inmobiliaria Hispania.

“Con la vivienda en esta ciudad hay que ser atrevidos y dejar de una vez por todas el complejo que tenemos de las alturas (de los edificios altos, se refiere), siempre donde sea posible y como una forma, también de aprovechar el escaso suelo que tenemos. Y, además, ponemos en valor las grandes vistas de la ciudad”, destaca el promotor.

A la vez, incide en la necesidad de ganar suelo. Más allá de los escasos solares que aún puedan quedar libres, Fernández de Trujillo defiende actuaciones puntuales en materia de relleno, que aumente la superficie de la ciudad para levantar nuevas viviendas.

“Ahora se rellenan miles de metros cuadrados para poner contenedores y no pasa nada, nadie critica nada y no se destruye el medio ambiente. Si no hay espacio y sí la posibilidad de encontrar nuevos terrenos, hay que sacarlo porque con ello se podía atender a parte de la demanda de todo tipo de viviendas en la ciudad, tanto la protegida como la de renta libre”.

Como escenario más pausible está el futuro inmediato del polígono exterior de la Zona Franca. El Consorcio, con el apoyo del Ayuntamiento, ya impulsa una potente operación en Navalips para 800 nuevas viviendas.

Los promotores gaditanos consideran que este diseño se puede extender por buena parte del polígono exterior. “Aquí hay mucho suelo hoy nada productivo que se puede urbanizar. Sin embargo todo avanza a un ritmo muy muy lento. Y eso es desesperante”, concluye Fernández de Trujillo.