Visitas al Museo y teatro en Baelo Claudia con motivo del Día Internacional del Patrimonio en Cádiz

El próximo 16 de noviembre se conmemora el Día Internacional del Patrimonio en Cádiz, con la puesta en marcha de una programación especial con varias actividades en el Museo Provincial de Cádiz y en el Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia, que tendrán lugar el sábado, día 15 de noviembre.

En el Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia, en Tarifa, se realizará para un público general la recreación histórica ‘Día es música’, con una representación en el teatro del conjunto. Se realizará una representación en el teatro de Baelo, en el cual se creará un espacio de convivencia a través de la interacción de las músicas, a través de su visión del patrimonio arqueológico.

Día y hora: Sábado 15 de noviembre a las 12:00 horas, para el público general.

Reserva y aforo: en la web del Conjunto, con aforo de 30 personas cada sesión (en https://www.museosdeandalucia.es/web/conjuntoarqueologicobaeloclaudia).

Además, el Museo de Cádiz propone una visita a la Casa Pinillos de la mano expertos arqueólogos a la exposición ‘Urbs Iulia Gaditana’, que se centra en la época romana de la ciudad (reserva: www.juntadeandalucia.es/cultura/ares/frontOfficeNueva/nueva.html?id=2633). Se trata de una visita guiada muy especial, de la mano de los expertos arqueólogos que, junto al Museo, han participado para que esta muestra sea posible. Juntos se recorrerán los diferentes espacios expositivos para descubrir cómo era Cádiz en época romana y así adentrarse en las historias, curiosidades y secretos que guardan las piezas inéditas más singulares de la colección.

Día y hora: Sábado 15 de noviembre a las 10:30 horas, para el público general.

Reserva y aforo: Aforo de 25 personas. Museo de Cádiz, Casa Pinillos.

El Día Internacional del Patrimonio Mundial celebra la firma en París, el 16 de noviembre de 1972, de la Convención del Patrimonio Mundial Cultural y Natural por parte de la Organización de las Naciones Unidad para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), que aspiraba a la protección de los sitios culturales y naturales del planeta. Con motivo de esta efeméride, los espacios andaluces, incluidos en las Lista del Patrimonio Mundial, así como los museos y conjuntos monumentales y arqueológicos gestionados por la Consejería de Cultura y Deporte han organizado una programación especial con más de una veintena de actividades, que incluyen desde visitas guiadas a talleres y jornadas divulgativas.