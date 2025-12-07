Virginia López, CEO de Cruises News: “Cádiz puede jugar un papel clave en el turismo de lujo”

El incremento de escalas de cruceros premium y de lujo registrado en Cádiz no es una anomalía estadística. Según explica Virginia López Valiente, especialista en el sector de los cruceros y cabeza visible del grupo editorial Cruises News Media Group, esta evolución forma parte de una “tendencia global” que se replica en numerosos puertos internacionales. Los datos de CLIA muestran que la flota mundial de cruceros de lujo se ha más que triplicado desde 2010, pasando de 28 barcos a 97 en 2024. Un crecimiento que se confirma también por el testimonio de los agentes de viajes, que señalan este segmento como uno de los que más crecen en reservas. En España ocurre lo mismo: el interés por barcos más íntimos, vinculados a un viajero de alto poder adquisitivo, explica por qué aumentan las escalas aunque no necesariamente lo haga el número de cruceristas desembarcados.

Sobre las causas de este fenómeno, López Valiente detalla una combinación clara de factores. Por un lado, se multiplica el número de viajeros que buscan experiencias exclusivas, menor masificación, itinerarios seleccionados y un nivel de servicio muy superior a la media. Por otro, las navieras están invirtiendo en barcos pequeños y medianos con un elevado espacio por pasajero, una de las claves del producto premium y de lujo. Además, este tipo de crucero permite generar mayor margen por pasajero, incluso con ocupaciones más bajas, lo que lo convierte en un segmento especialmente atractivo para las compañías. A ello se suma la entrada de grupos hoteleros de lujo al sector, decididos a ofrecer experiencias únicas a su clientela más fidelizada.

Al preguntarle por lo que define realmente un crucero de lujo, la especialista recuerda la frase del presidente de Aman at Sea en el International Cruise Summit: “el lujo es aquello que no puede comprarse con dinero”. En la práctica, este concepto se traduce en barcos más pequeños, abundancia de espacio por pasajero, un ratio de tripulación muy alto, servicio altamente personalizado, suites amplias con acabados de calidad superior y, en muchos casos, una oferta “todo incluido”. La gastronomía gourmet, la presencia de expertos y conferenciantes, los programas de bienestar, los espacios públicos cuidados y los itinerarios menos convencionales completan un producto diferenciado.

Aunque los segmentos premium y lujo suelen mencionarse de forma conjunta, López Valiente aclara que no son equivalentes. El premium se sitúa por encima del crucero familiar tradicional, con barcos más pequeños y mayor calidad de servicio, pero sin alcanzar el nivel de personalización extrema ni el nivel de exclusividad del verdadero lujo. El lujo, en cambio, se apoya en detalles minuciosos, itinerarios boutique y una atención al pasajero casi artesanal. Reconoce que algunas navieras premium se acercan mucho al lujo, lo que a veces difumina las fronteras comerciales entre ambos.

Respecto a la capacidad de Cádiz para atraer este tipo de cruceros más exclusivos, López Valiente afirma con rotundidad que “Cádiz tiene un potencial muy relevante”. La ciudad se encuentra en una ubicación estratégica, ideal para itinerarios por el Atlántico y el Mediterráneo Occidental, así como para rutas más sofisticadas. La infraestructura portuaria ya refleja esta realidad: en 2024, el 51% de las escalas correspondieron a cruceros premium o de lujo. Cádiz, añade, ofrece atractivos turísticos de primer nivel, desde su historia a su gastronomía. Sin embargo, subraya que para consolidarse en este segmento es imprescindible trabajar naviera por naviera, barco por barco y nacionalidad por nacionalidad, entendiendo con exactitud qué busca cada cliente y qué puede ofrecer el destino para diferenciarse de sus competidores.

En cuanto al papel de los astilleros, López Valiente explica que no existen demasiados especializados exclusivamente en cruceros de lujo. Las nuevas construcciones recaen en grandes astilleros internacionales que actualmente tienen carteras de pedidos saturadas. En este contexto, destaca que Navantia Cádiz ya juega un papel importante en modernización y reparación, gracias a contar con uno de los dique secos más grandes de Europa. Considera que la Bahía de Cádiz podría impulsar aún más su rol en el segmento, especialmente en procesos de renovación, refit y transformación, más que en la construcción completa de nuevos buques de lujo.

Virginia López Valiente, en el centro del grupo de participantes en el último International Cruise Summit. / Cruises News Media Group

Sobre si un destino debe adaptarse a las expectativas del crucerista premium o de lujo, insiste en que la responsabilidad es compartida entre navieras, turoperadores y autoridades locales. Las navieras buscan itinerarios exclusivos, proveedores locales para excursiones privadas y eventos diferenciados. Los turoperadores aportan conocimiento del territorio y la capacidad de diseñar experiencias a medida como visitas privadas, propuestas gastronómicas de alto nivel o transporte VIP. La ciudad y el puerto deben facilitar trámites ágiles, servicios sin esperas, rutas premium en tierra y, en muchos casos, la opción de que los barcos puedan pernoctar, lo que amplía significativamente el impacto económico. López Valiente insiste en que la clave para este cliente es evitar aglomeraciones y ofrecer experiencias auténticas, únicas y sin colas.

En cuanto a si existe un límite para el lujo, Virginia López indica que no se percibe un techo claro. El sector explora nuevas vías como los yates de crucero, los barcos boutique o las residencias flotantes, con previsiones de crecimiento del segmento de lujo en torno a un 13% adicional para 2026. No obstante, reconoce desafíos: los altos costes operativos, la creciente exigencia en sostenibilidad y el hecho de que, pese a su evolución, el lujo todavía representa una pequeña parte del mercado total.

Al valorar el International Cruise Summit celebrado este año, López Valiente asegura que el balance es “muy positivo” gracias al alto nivel de asistencia y al aumento de países participantes. Destaca el interés de empresas y destinos por promocionarse en el evento, así como la relevancia creciente de la inteligencia artificial en los procesos del sector. También se abordaron cuestiones como la entrada de nuevos grupos hoteleros en el mundo crucerístico, la presentación de nuevas navieras, el impacto económico, la economía azul, la venta y el marketing, los nuevos destinos o la gestión de cambios de itinerario por conflictos geopolíticos. Y subraya que uno de los grandes valores del ICS sigue siendo el networking, un sello de identidad desde su creación en 2011, que este año ha celebrado su 15º aniversario.