Un vínculo que crece tras 20 años de relación

Bruno García y la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, en el exterior del Oratorio de San Felipe Neri.

Hace casi 21 años, el 18 de marzo de 2005, se formalizó el hermanamiento entre las ciudades de Cádiz y A Coruña. Los entonces alcaldes, Teófila Martínez y Francisco Vázquez, sellaron una relación que se ha mantenido viva durante dos décadas y que ha compartido la influencia del Oceáno Atlántico, su historia, cultura y geografía y una estrecha relación con el buque escuela Juan Sebastián de Elcano.

Para conmemorar tan importante efeméride, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha visitado estos días la ciudad de Cádiz, como muestra de ese vínculo que ha ido creciendo y afianzándose con el paso de los años.

La primera edil de la ciudad gallega mantuvo este miércoles una reunión de trabajo, acompañada de su delegación, con el alcalde de Cádiz, Bruno García, y su equipo, con el objetivo de intercambiar experiencias y hablar sobre proyectos futuros.

Más tarde, se desplazaron a varios enclaves culturales de la capital como el Oratorio de San Felipe Neri y el Museo de las Cortes, donde Rey pudo visitar la Maqueta de Cádiz y conocer más a fondo su historia.

A las 12:30 horas estaba prevista la llegada al Ayuntamiento, donde la alcaldesa y toda su delegación serían recibidos por parte de la actual corporación municipal, concejales del PSOE y de AIG, autoridades y representantes de asociaciones vecinales y culturales.

Inés Rey firmó en el Libro de Honor del Ayuntamiento, dejando patente el excelente entendimiento entre ambas ciudades y sus dirigentes, en un ambiente distendido y de admiración mutua. La alcaldesa de A Coruña señaló que “siempre que venimos a Cádiz nos sentimos como en casa” y destacó los rasgos comunes de ambas ciudades “con un Atlántico que ha forjado nuestro carácter, abierto y dialogante”.

La regidora quiso poner en valor los datos históricos que avalan el hermanamiento pero también los proyectos futuros que deben compartir como “la transformación digital, el impulso de la economía azul, la protección de nuestro litoral, la promoción del turismo responsable...”

Una de las citas que volverá a hacer coincidir a ambas ciudades es la celebración del centenario de la botadura del Juan Sebastián de Elcano en 2027, por ello “preparar de manera coordinada la conmemoración supondrá una oportunidad magnífica para reforzar nuestra colaboración”, apunto Inés Rey.

Por su parte, Bruno García, afirmó que podría repetir el discurso de la alcaldesa gallega porque piensan prácticamente lo mismo y dijo que el hermanamiento firmado hace 25 años “llevaba consigo una declaración de intenciones: caminar juntos, colaborar, aprender el uno del otro y reforzar nuestros lazos culturales, sociales e institucionales"

El alcalde de Cádiz mantuvo que esta unión sigue viva "y cobra más sentido que nunca ya que los desafíos a los que nos enfrentamos, como son la transformación urbana, la sostenibilidad ambiental, la protección de nuestro litoral, el acceso a la vivienda o la generación de oportunidades para nuestra gente joven, requieren de cooperación, diálogo y alianzas entre ciudades que comparten realidades similares”.