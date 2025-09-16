La vinculación de la concejala de Vivienda de Cádiz con dos constructoras desaparece de su declaración de bienes

El grupo municipal Adelante Izquierda Gaditana preguntará en la próxima sesión plenaria del 25 de septiembre por la vinculación de la concejala de Vivienda del Ayuntamiento de Cádiz y presidenta de Procasa, Ana Sanjuán, con las dos empresas del sector de la construcción y las actividades inmobiliarias que aparecían reflejadas en su declaración anual de bienes y actividades del pasado año, ya que en la presentada en este ejercicio no consta dicho vínculo. Cabe recordar que la edil contaba con una participación del 42,50% de la sociedad CAV Servicio Integral de Proyectos y Obras SL y del 50% de CAV Home Group SL, y al no aparecer en el nuevo documento la coalición de izquierdas quiere saber si la concejala prosigue o no ligada a esas empresas. Y en caso afirmativo, por qué no aparecen dichas sociedades en su última declaración de bienes.

Asimismo, AIG mantiene que el alcalde de Cádiz, Bruno García, y la propia edil “deben dar de una vez por todas explicaciones y actuar en consecuencia”, después de que la Oficina Antifraude haya admitido a trámite la denuncia que presentó Izquierda Unida el pasado mes de febrero por el posible conflicto de intereses entre Sanjuán y los vínculos familiares que mantiene, a través de su marido, con la promotora propietaria de parte del suelo en el solar de Casitas Bajas.

Es por ello que la formación liderada por David de la Cruz recuerda que, tras conocerse estos hechos y advertir de que existía un “incumplimiento flagrante" del Reglamento Ético y de Buen Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz justo por este conflicto de intereses, reclamó al regidor en sesión plenaria que tomara cartas en el asunto apartando a Ana Sanjuán de sus cargos municipales. Y asimismo, cada vez que se lleva al Consejo de Administración de Procasa una adjudicación, AIG solicita a la presidenta de Procasa y concejala su inhibición de dicho procedimiento debido a ese posible conflicto de intereses, alterándose así el desarrollo normal de dicho Consejo.

Tras la admisión de la denuncia por parte de la Oficina Antifraude y por “la incompatibilidad manifiesta de Ana Sanjuán con sus cargos de responsable de Vivienda y presidenta de Procasa -basándose en el Reglamento Interno del Consistorio y en los propios Estatutos de Procasa-, Adelante Izquierda Gaditana incide en que “se deben retirar las competencias de Vivienda a una persona con un más que posible conflicto de intereses entre lo público y el negocio familiar".

“El alcalde no puede permanecer por más tiempo de brazos cruzados y mirando hacia otro lado. Ya está obligado a tomar medidas con respecto a los cargos municipales de Ana Sanjuán”, sostiene el grupo municipal de AIG.