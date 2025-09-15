IU vuelve a pedir que la concejala de Vivienda de Cádiz sea cesada del cargo

Izquierda Unida Cádiz ha vuelto a pedir al alcalde de la capital gaditana, Bruno García, que cese en su cargo a la concejala de Vivienda, Ana Sanjuán. Y lo hace después de anunciar que la Oficina Antifraude ha admitido a trámite la denuncia que presentó este partido "por el posible conflicto de intereses entre la concejala del Partido Popular, Ana Sanjuán, y los vínculos familiares que mantiene con la promotora propietaria de parte del suelo en el solar de Casitas Bajas".

"El hito que supone la admisión a trámite y la investigación del asunto debe conllevar que Bruno García tome su primera decisión en estos dos años y medio de mandato, que es retirar de las competencias de vivienda a una persona con un más que posible conflicto de intereses entre lo público y el negocio familiar", ha indicado el portavoz de IU Raúl Láinez, que considera que "ni es ético ni responsable que en una ciudad que sufre la falta de vivienda pública y en la que las familias tienen muy difícil el acceso a un hogar digno, las políticas de vivienda las dirijan las promotoras privadas directamente", por lo que pide explicaciones a Bruno García.

"La ciudad se merece a un alcalde que pueda asegurar que dentro de su equipo de gobierno nadie influya por intereses particulares para que el suelo público se acabe enajenando en favor de una promotora privada", considera Láinez, que se muestra muy crítico ya que desde que IU presentó en febrero la denuncia en la Oficina Antifraude hasta ahora "Bruno García no ha dado explicaciones más allá de lanzar balones fuera y ha mantenido en reiteradas ocasiones su determinación de seguir con la venta del aprovechamiento municipal de Casitas Bajas.

Según IU, "la promotora relacionada con la concejala de Vivienda a través de su cónyuge solicitó al Ayuntamiento que no promueva vivienda pública en su parte de aprovechamiento y enajene su parte de suelo al objeto de poder adjudicárselo, cuestión que precisamente está defendiendo e impulsando la propia Ana Sanjuán como presidenta de Procasa y concejala de Vivienda, por lo que el conflicto de intereses es más que probable".