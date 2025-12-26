Magia y villancicos, este viernes y sábado, en El Corte Inglés de Cádiz
Estarán 'Er mago Antonio' y el coro 'Andalucía por villancicos' para amenizar las compras en el centro comercial
La Navidad sigue celebrándose por todo lo alto en Cádiz y este fin de semana seguirán sucediéndose los actos festivos para alegrar a adultos y niños. En el Centro Comercial El Corte Inglés Bahía de Cádiz se suman a esta agenda con dos actividades que tendrá lugar hoy viernes, 26 de diciembre, y mañana sábado.
Así, esta tarde, a partir de las 18:00 horas, 'Er mago Antonio' ofrecerá su espectáculo en la cafetería de la segunda planta. Durante una hora, este joven ilusionista llevará su magia a todas las familias que quieran disfrutar de sus trucos pero también de su gracia, ingenio y humor que son característicos de sus shows. 'Er Mago Antonio' (Antonio Serrano) es un humorista e ilusionista español, originario de Chiclana y conocido por fusionar magia y comedia, destacando como finalista en Got Talent España (2023) y Got Talent Chile (2024) y sus apariciones en Canal Sur Televisión.
Por su parte, este sábado, a las 12:30 horas, el coro 'Andalucía por villancicos' amenizará las compras con una actuación en la cafetería del centro comercial recordando los villancicos más populares acompañados de un toque flamenco.
