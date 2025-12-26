El monologuista Manolito el Gafas trae este viernes su nuevo espectáculo a la Sala Serendipia de Cádiz

No hay mayor responsabilidad para un artista que representar un espectáculo en su tierra. Más si cabe cuando hablamos de Cádiz y de humor, dos palabras que parecen que van muy ligadas y que hacen que este cometido llegue a dar mucho vértigo. El monologuista Manuel Pérez Millán Manolito el Gafas trae este viernes a la capital gaditana su nuevo espectáculo El tarot del Gafas. La cita será en la Sala Serendipia a partir de las 20.30 horas.

Para este evento, ya se ha vendido todo el taquillaje. Sin embargo, habrá una nueva oportunidad para disfrutarlo el próximo 9 de enero, también en la Sala Serendipia.

Con 17 años de carrera tanto en solitario como acompañando a otros grandes monstruos del humor como el Comandante Lara, J. J. Vaquero, Enrique San Francisco, Paz Padilla o José Corbacho, Manolito el Gafas siente en las horas previas de su estreno los nervios de tener que actuar en su casa y ante su público: "Le tengo respeto a Cádiz, por lo que quiero ofrecerle a mi tierra algo que esté a la altura del gaditano. El ingenio que hay aquí no lo hay en ningún lado".

Y es que, dentro de su trayectoria profesional, destaca cómo se valoran las cualidades humorísticas de los gaditanos. Así, señala que "cómicos de toda España nos dicen que la rapidez que tenemos en el escenario es algo único. Los humoristas pueden tener arte, chistes, un texto con el que te rías, pero la espontaneidad que tenemos genera una envidia sana. Gente como J. J. Vaquero me dice que somos únicos, que a cualquier tontería le sacamos 10 minutos de texto, lo hablamos tan tranquilo y no tenemos que estudiarlo porque es algo innato".

Con El tarot del Gafas, que cuenta con el guion de Marco Romero de la Cruz y la dirección artística de Miguelito Uvicas, el público se va a encontrar "una representación de lo que la gente ve por la noche en la televisión a las dos de la mañana". Aunque no desvela muchos detalles, en el espectáculo habrá "llamadas de famosos muy importantes en directo, una versión propia del horóscopo y se le leerá al público las cartas".

Esta será la segunda representación de El tarot del Gafas tras su estreno el pasado 16 de noviembre en el Auditori Sant Ildefons de Cornellá (Barcelona). Además de en Cádiz, ya también tiene fechas el 7 de febrero en La Butaca Amarilla en Madrid y en el Café Teatro Platea en Rivas Vaciamadrid, y el 28 de febrero en el Casal l'Aliança en Mataró (Barcelona).

En cuanto a su trayectoria, Manolito el Gafas reconoce que está "en el mejor momento de mi carrera porque he encontrado a dos personas -por Marco Romero y Miguelito Uvicas- que me hacían falta y que me dan mucha seguridad y mucha tranquilidad dentro y fuera del escenario. Al final, como siempre digo, Messi no juega solo y los dos me hacen las cosas mucho más fáciles".

Respecto al humor, y aunque considera que está pasando "un momento muy complicado", cuenta que "lo que más gracia le hace al público es lo verídico, lo cotidiano, lo que vive en el día a día y que el público se sienta representado para decir que "esto me pasó el otro día"".

Con todo, y por su experiencia en escenarios de Barcelona o Madrid, asegura con rotundidad que "se acepta muchísimo nuestro humor. Tienen pasión con nosotros, con el punto sin vergüeza de Cádiz, pero con mucho respeto, sin entrar en polémicas ni criticar. Es para todos los públicos. No es un humor fuerte ni rozando el borderío. Nunca hay que ir por ahí porque te cierra puertas, sino con mucho ingenio, con doble sentido, pero con respeto al público".