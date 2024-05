¿De dónde vienen y a dónde van los euros del Ayuntamiento de Cádiz?

El PP enfocó el Pleno extraordinario para determinar el destino de los 17,3 millones de euros procedentes de la liquidación del ejercicio económico de 2023 (más otro pellizco de 769.000 euros de un remanente anterior) como un mero trámite. Pero más allá de conseguir el uso pretendido de ese dinero, valiéndose de su mayoría absoluta, el debate sobre asuntos económicos ha servido para sacar a la luz las carencias en la gestión que se ha hecho del Ayuntamiento durante el pasado año al mismo tiempo que poner en duda ese destino del grueso del remanente a amortizar la deuda financiera.

Ambas cosas, las carencias y las dudas, han obligado al PP a recurrir a su mayoría absoluta para sacar adelante su propuesta económica, que se encontró con el voto en contra de Adelante y la abstención del PSOE.

Las carencias

El primero en disparar en el Pleno ha sido Adelante, que centró su intervención en la procedencia de esos 17,3 millones de euros de remanente que se han incorporado y que, como recordó el concejal Demetrio Quirós, es “dinero que no se ha usado, con tantísimas cosas que hay que hacer en la ciudad” y seis meses que tuvo en 2023 el nuevo gobierno de Bruno García para ello.

Ese “dinero que no se ha usado” fue desgranado en partidas por Quirós, que puso de relieve que de la cifra total de 29 millones de euros presupuestados para inversiones, solo se han ejecutado 6,5 millones durante el pasado ejercicio; o que del apartado vinculado a Bienes y Servicio “se han quedado en caja otros 6,5 millones”.

Quiso desgranar también el edil de Adelante las partidas más llamativas que no se han ejecutado en el ejercicio económico de 2023, según se desprende de la liquidación. 1.293.000 euros en rehabilitación de viviendas municipales, 2,7 millones en inversión de viviendas, 300.000 euros del programa de ayudas al alquiler, medio millón que no recibió la Fundación Municipal de la Mujer, otros 450.000 euros que dejó de percibir Juventud, más de 3 millones en conservación e inversiones de Patrimonio Histórico, un millón en mantenimiento de vía pública, 3,6 millones en inversiones de infraestructuras de Tráfico, 500.000 euros en inversiones en edificios culturales, 9 millones más para inversiones de uso general, 500.000 euros en el IFEF, 200.000 “que no se tocaron” para la Agencia de Colocación y otros 400.000 euros que estaban reservados a la Economía Social y Solidaria.

“Todo eso han tenido ocasión de hacerlo ya y no lo han hecho”, resumió Quirós, considerando que de junio a diciembre de 2023 “algo habrían podido hacer” y lamentando que el PP “renunciara a hacer cosas”. “Se ufanaron de ello, incluso”, añadió el edil, que hacía referencia no expresa a los proyectos Edusi y el nivel de ejecución que encontró el gobierno de Bruno García con la posterior imposibilidad de terminar antes del 31 de diciembre.

Vino a matizar esta visión del ejercicio de 2023 el portavoz del PSOE, Óscar Torres, que sin restar un ápice a las críticas sobre la gestión -o lo no gestionado- sí quiso aclarar que esta modificación de crédito que calificó como “las bondades de un fracaso” no se limitaba al gobierno del PP “que solo ha estado la mitad del año 2023”; “es un fracaso compartido con el anterior equipo de gobierno”, le recordó a Quirós.

Las dudas

Tras la apreciación sobre el pasado de los fondos económicos objeto del Pleno, el portavoz socialista centró su intervención en el futuro que van a tener; más concretamente, en ese uso de hasta 15,3 millones de euros para amortizar deuda de los distintos préstamos bancarios que tiene abiertos el Ayuntamiento. Una “decisión política de dejar de invertir 15,3 millones en la ciudad, en Vivienda, empleo, Asuntos Sociales, alumbrado público, mantenimiento urbano…”, afeó Torres.

Realmente, el destino de esos 15,3 millones se enmarca en una suerte de laguna que ha originado el final del paréntesis otorgado por el Gobierno a las reglas de contención de gasto, que vuelven a estar activas en este 2024 y que establecen que el remanente de tesorería, ese dinero generado y no ejecutado, debe emplearse expresamente en el pago de la deuda o en el abono de obligaciones contraídas que estaban pendientes de pago. ¿Dónde hay que considerar el remanente de 2023, fuera de esas reglas que vuelven a estar en vigor con fecha 1 de enero de este año? ¿O dentro de esas reglas, ya que su uso se encuadra en el ejercicio económico de 2024?

Defiende Óscar Torres que ha habido varias administraciones que han considerado que la regla de contención de gasto no afecta al remanente de 2023; y quiso citar exclusivamente ejemplos de administraciones gobernadas por el PP que han destinado a inversiones esos fondos no empleados. Como los ayuntamientos de Madrid, Valencia y Córdoba, o la Diputación de Palencia. Pero desde el gobierno local se traslada que los técnicos municipales han optado por la otra posibilidad, esto es, por considerar que el remanente de 2024 se ve afectado por la regla de gasto, ante lo que esos 17,3 millones solo pueden emplearse en amortizar deuda y en pagos pendientes.

Tal es la duda, que el propio interventor ha llegado a tomar la palabra en el Pleno para confirmar que el Ministerio de Hacienda “no se ha pronunciado” ante esta cuestión, pese a las consultas elevadas; “y ante esa falta de pronunciamiento, hay quien ha tomado un criterio, y tira para adelante con eso, y ya está”, explicó el interventor, que además de esta clave recordó la de la estabilidad presupuestaria como límite para no usar libremente ese remanente, “y lo que se ha propuesto a este Pleno no afecta a la estabilidad presupuestaria”.

Bruno García: “Esto nos permite cuadrar el presupuesto”

El alcalde cerró el debate económico del Pleno para asegurar que la modificación de crédito aprobada “nos permite cuadrar el presupuesto”, que tiene varios condicionantes fuertes, principalmente el incremento nada menos que en 10 millones de euros en el concepto de Personal, para poder cumplir con el Acuerdo Regulador que pactó el anterior gobierno poco antes de las elecciones municipales, a lo que se suma el incremento de la partida comprometida por el actual alcalde para mejorar el servicio de Ayuda a Domicilio.

“Esta es la llave del presupuesto”, aseguró García, que explicó que esta maniobra del remanente de 2023 permitirá a su equipo configurar un presupuesto “que no va a recortar”. “Si lo hubiéramos traído antes, habría que recortar partidas”, insistió el alcalde, asegurando que en el PP local “no tenemos prisa para llegar al presupuesto, sino que sea bueno para la ciudad”. “Y con esto sí conseguimos el ahorro suficiente para cuadrar un presupuesto que nos permite cumplir todo aquello que dijimos que íbamos a hacer”, concluyó.