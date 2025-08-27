Vídeo de la Policía Nacional sobre la operación de Cádiz contra el 'petaqueo' en la Punta

Esta misma madrugada, en la zona de la Punta de San Felipe, un agente fuera de servicio detectó movimientos sospechosos vinculados al narcotráfico. Gracias a su aviso, se activó un amplio dispositivo policial que permitió cercar a varios individuos en la playa de Cala Chica.

Los agentes lograron detener a siete personas, que opusieron una fuerte resistencia, además de recuperar un vehículo empleado en la operación y diversos objetos relacionados con la actividad ilícita.

Asimismo, en el interior de un local próximo a la muralla de San Carlos se localizaron más bidones ocultos, listos para ser transportados a las embarcaciones