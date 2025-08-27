Espectacular golpe contra el 'petaqueo' en la Punta de San Felipe de Cádiz

Agentes de la Policía Nacional custodian varias de las garrafas con combustible intervenidas en la Punta de San Felipe esta pasada madrugada

La Policía Nacional ha desarrollado durante los últimos días tres actuaciones en la provincia de Cádiz contra el 'petaqueo' (tráfico de combustible para el abastecimiento de embarcaciones de alta velocidad dedicadas al narcotráfico de hachís). Las intervenciones tuvieron lugar en Cádiz capital, Rota y El Puerto de Santa María, sumando en total más de 12.000 litros de gasolina incautada y ocho personas detenidas.

La principal actuación se ha llevado a cabo en la ciudad de Cádiz esta misma madrugada, en la zona de la Punta de San Felipe, donde un agente fuera de servicio detectó movimientos sospechosos vinculados al narcotráfico. Gracias a su aviso, se activó un amplio dispositivo policial que permitió cercar a varios individuos en la playa de Cala Chica.

Imagen de varios de los detenidos en una de las operaciones contra el 'petaqueo' vividas a lo largo de estas últimas semanas en la provincia de Cádiz / Policía Nacional

En el lugar se hallaron 181 garrafas de 25 litros de combustible preparadas para ser cargadas en dos embarcaciones tipo “Open”. Los agentes lograron detener a siete personas, que opusieron una fuerte resistencia, además de recuperar un vehículo empleado en la operación y diversos objetos relacionados con la actividad ilícita.

Asimismo, en el interior de un local próximo a la muralla de San Carlos se localizaron más bidones ocultos, listos para ser transportados a las embarcaciones. La intervención contó con el apoyo de la Policía Local de Cádiz y se prolongó hasta altas horas de la madrugada.

Intervención en Rota

El pasado viernes 22 de agosto se desarrolló, por otra parte, un dispositivo policial por parte de los agentes de la Comisaría de Policía Nacional de Rota, el cual abortó un intento de suministro de combustible a una narcolancha en una playa de Rota, logrando la detención de dos individuos y la incautación de más de mil litros de gasolina, además de diverso material logístico.

Los hechos ocurrieron sobre las 05:15 horas, cuando varios sospechosos fueron sorprendidos transportando garrafas hasta la embarcación. Tras intentar huir, se activó un dispositivo en el que participaron unidades de Seguridad Ciudadana, Policía Judicial y Policía Científica, con apoyo de la Policía Local.

Durante la intervención, uno de los detenidos mostró gran violencia, llegando a enfrentarse a los agentes e intentar entrar en viviendas de la zona, lo que generó alarma vecinal. Posteriormente fue localizado en el Centro Municipal de La Mayetería, donde opuso fuerte resistencia, obligando a los agentes a usar sus armas reglamentarias, sin causar heridos.

En total se intervinieron 1.050 litros de combustible, equipos informáticos, teléfonos, repuestos de motores, ropa y víveres, estos últimos entregados a un comedor social. Los arrestados fueron puestos a disposición judicial, decretándose su libertad con cargos a la espera de juicio.

Intervención en El Puerto de Santa María

La intervención tuvo lugar durante la madrugada del 26 de agosto, cuando varias patrullas fueron comisionadas por la Sala CIMACC-091 tras recibir un aviso sobre la posible manipulación de "petacas" en una rampa de acceso fluvial del Poblado Doña Blanca.

Según el comunicado oficial, en la zona se detectó la presencia de varios vehículos sospechosos, entre ellos una furgoneta y un vehículo de alta gama presuntamente sustraído.

Durante el operativo, los agentes localizaron en un carril de tierra una furgoneta estacionada junto al río, así como una embarcación de recreo con varias personas a bordo que se alejaban portando garrafas de combustible. En las inmediaciones, se hallaron 110 garrafas ocultas entre la vegetación y otras 18 dispuestas en la orilla, listas para su carga en la embarcación.

Horas más tarde, a las 05:30 horas, y tras un nuevo aviso gestionado por vigilantes rurales de la zona, los agentes localizaron otra furgoneta encallada en un carril de acceso al Poblado Doña Blanca, próxima al puente de la autovía A-4. En su interior y alrededores se encontraron 151 garrafas más de combustible.