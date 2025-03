Cádiz/Los operadores portuarios ya estaban preparados bajo órdenes de Capitanía Marítima por si pasaba lo que pasó por culpa del viento y de la lluvia. Fueron las rachas que alcanzaron los 140 km/h las que rompieron las estachas de tres embarcaciones de las de transporte de carga y pasaje entre la Península y Canarias. Finalmente no ocurrió apenas nada pero el susto no se les olvidará al grupo de personas que pusieron en peligro sus vidas con tal de evitar lo que podría haber sido una auténtica catástrofe. En el vídeo se ve como dos de los buques llegaron a tomar contacto pero la rápida actuación de amarradores, prácticos y remolcadores dejaron la cosa en un mero y casi anecdótico incidente, que no accidente.