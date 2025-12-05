El Belén Municipal de Cádiz se inaugura con curiosas modificaciones y mejoras introducidas en la escena de la Natividad que le da forma. La novedad más comentada es la incorporación de nubes, un detalle que busca favorecer la atmósfera invernal y nevada del conjunto. Para su fabricación, se ha utilizado algodón acrílico, mientras que su suspensión se logra de manera ingeniosa mediante el uso de pequeños palillos de pincho ocultos. Además, el narrador menciona la adición de un lago situado en la base de las laderas del monte, otra mejora que resulta favorable para el diseño general. Estas nuevas implementaciones están destinadas a realzar significativamente la estética y la calidad percibida del Belén.