Con algo de retraso, la comitiva romana ha salido esta tarde desde el Parque Genovés, camino a San Juan de Dios, donde será el espectáculo inaugural de Gades Romana. Bajo el nombre ‘Comitiva de Triunfo del Imperio Romano, Escipión El Africano’ ; el mayor atractivo han sido dos grandes esculturas articuladas que simulan la entrada de Escipión en la conquista de la ciudad. Una de esas esculturas era la de un gran elefante, que incluso refrescó a los espectadores cuando expulsaba agua de su trompa, y la otra un centurión de grandes dimensiones. Animaban el desfile un grupo de baile, cuatro gladiadores romanos y la Legión romana del Ecce Homo de Cádiz, compuesta por 8 miembros que abría el cortejo. Más adelante se incorpora la Legión de Mérida.