El cantaor gaditano Juanito Villar ya cuenta desde la tarde-noche de este miércoles con una estatua junto a la playa de La Caleta, justo al lado de la peña que lleva su nombre en el Paseo Fernando Quiñones. El alcalde de Cádiz, Bruno García, y la concejala de Cultura, Maite González, han presidido el acto en el que se ha descubierto la escultura realizada por el artesano gaditano Manuel Jesús Sánchez Parra.

El artista se ha emocionado al ver su reproducción. Además, amigos y familiares se subieron al escenario montado en este lugar para rendirle un homenaje.