La vida del Padre Loring, en el baratillo

Jorge Loring es un personaje con una biografía asombrosa. Sus antepasados, su difícil niñez, sus homilías a los obreros de Astilleros, sus viajes por medio mundo a bordo de la Vespa. Todo eso le valió el reconocimiento en vida y está propiciando que tras su fallecimiento en 2013 un grupo esté pidiendo que sea elevado a los altares. Y ahora, cuando está próximo a cumplirse el centenario de su nacimiento, un periodista ha plasmado en un nuevo libro las confesiones más íntimas del sacerdote jesuita, localizadas en una rocambolesca historia que tiene como escenario el baratillo que cada domingo se instala en los alrededores del Mercado Central.

Paco Benítez (Medina, 1950) es el autor del libro. Habitual cliente del mercadillo dominical de la Plaza -“no sé si por viejo o por curioso”, apunta- un domingo cualquiera del año 2016 se encontró con unas carpetas de diapositivas sobre la Sábana Santa, Guadalupe y Tierra Santa, que adquirió; y la intuición le hizo pensar que habría más documentos interesantes entre los puestos, localizando una colección de postales que recibía Loring y, posteriormente, una antigua maleta cargada de sobres y documentos. “Me llevé todos los documentos en bolsas de basura, porque me dio vergüenza ir por la calle con esa maleta tan vieja. Luego me he arrepentido, porque era la maleta del Padre Loring y eso es una reliquia”, explica el autor del libro.

Ya con la documentación en casa, llegó la hora de comprobar cada documento, todo el legajo localizado en el baratillo. “Había documentos enviados al Padre Loring desde la Conferencia Episcopal, cartas de obispos, de conventos, algunas que procedían de Estados Unidos...”, cuenta Paco Benítez, que por encima de todo esto destaca lo que ha sido su gran descubrimiento y objeto del libro: “lo más curioso eran sobres que estaban abiertos y totalmente escritos por el reverso, por la parte que es azul”. Sobre que incluso estaban numerados y que reúnen lo que se considera el diario íntimo del sacerdote entre los años 1939 y 1954.

“En cada página hay datos o pensamientos muy interesantes. Yo, sin querer hacer comparaciones, lo comparo con Santa Teresa con sus pensamientos”, cuenta Benítez. En esos sobres escritos por el reverso, reciclaje del papel llevado al extremo, aparecen confesiones de un hombre atormentado que se castigaba por sus pecados -“hoy me he dado solo 50 latigazos, pero me pertenecían 100”, se lee en uno de los sobre-; por sus deseos o atracciones de índole carnal, como esa chica que vio un día por la calle “y no se me quita de la cabeza”; o por sus críticas a los jesuitas y sus deseos de ir a misiones. “No comprendo lo que me mandan mis superiores, pero sé que tengo que obedecer”, llegaría a escribir en una ocasión. Hasta ciertas flaquezas respecto a su propia fe -“Cómo voy a hablarle a los obreros de Astilleros de Fe y de Jesucristo cuando yo no creo”, llega a escribir- han sido rescatadas de la basura para seguir profundizando en la vida de este carismático jesuita.

Según cuenta Paco Benítez, el origen de todos esos escritos está en la oficina que Loring tenía en la calle Arbolí, y que años después de su muerte sería desalojada, según le contaron los propios detallistas de ese mercado dominical. “Vinieron de no sé dónde y se llevaron libros, tiestos y maletas, pero lo que quedó, lo pusieron en la basura”, le dirían al periodista según refleja en el libro.

La vida más íntima, los pensamientos que Loring sólo compartió con el reverso de numerosos sobre que recibía, reunida ahora en un libro que según avanza su autor contiene “cosas muy bonitas y otras muy muy duras”. Como la confesión que el jesuita le hace por escrito a su superior antes de ordenarse sacerdote, “que es una delicia por cómo abre su corazón”.

“En cada página hay un detalle que habla de que Loring buscaba la santidad”, resume Paco Benítez, que anuncia la presentación de este libro, ‘Solo Dios lo sabía. El diario secreto del Padre Jorge Loring’, en torno a la Feria del Libro que se celebrará en los próximos días. 330 páginas que incorporan también detalles y datos de la biografía de Loring hasta ahora desconocidos y que se incorporarán a ese proceso de beatificación iniciado hace unos meses.