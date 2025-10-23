Viajes El Corte Inglés proyecta abrir en la calle San Francisco de Cádiz

Uno de los locales comerciales más apetecibles del centro de la ciudad parece que será ocupado en próximas fechas. Se trata del que acogió hasta 2022 a la tienda Zapatos Cobo, en la esquina de las calles San Francisco y Sánchez Barcaiztegui. Allí proyecta abrir Viajes El Corte Inglés, firma que además ofrece este servicio en el Centro Comercial Bahía de Cádiz del barrio de Astilleros.

Zapatos Cobo cerró sus puertas en los primeros meses del año 2022, cumpliendo ya el local más de tres años de clausura. Antes de ser Cobo, el espacio comercial fue la sede de una recordada y emblemática firma como Zapatos Faly.

Antes de cerrar en San Francisco con Sánchez Barcaiztegui, la firma Cobo lo hizo en una tienda que mantenía en la calle Compañía y que desde entonces se dividió en una tienda de productos eróticos y otra de ropa y complementos.

Asimismo, y bajo la marca Cobo Confort, también cerró otro establecimiento en Compañía, más cerca de la plaza de las Flores, que anteriormente había sido Calzados Vasconia, negocio señero que a su vez fue clausurado en el verano de 2014. Su último propietario fue Francisco Guitián Albertos, que se jubilaba en ese 2014 después de 46 años en un local que abrió su tío Victoriano Díaz de Tuesta Salazar en mayo de 1940. En este local se ha mantenido la tradición zapatera, pues Cristina Porfirio abrió en mayo de 2022 Zapatos Cristina.

Algunas aperturas y dos joyas sin dueño

El comercio del centro de la ciudad no ha tenido muchos sobresaltos en los últimos meses. Se han producido algunas aperturas, como la de la firma sevillana Wituka de camisetas hechas con algodón cien por cien orgánico en el espacio donde estuvo muchos años papelería Alfa (luego Las Cortes), o la de Oakberry, franquicia que es conocida por sus tazones y batidos de açaí, pequeña baya morada de la selva amazónica.

También abrió en verano, en la calle Barrié, la pastelería La Familia, una franquicia de la firma isleña Productos Artesanos La Familia.

De la misma manera, también en la época estival se estrenó en la ciudad, calle Columela, la firma de moda masculina portuguesa Mr. Blue, ocupando el antiguo local de Parfois.

Quedan en el aire dos joyas en forma de locales en el centro de la ciudad. Uno es el edificio que ocupó Zara en Columela, cerrado desde 2020, y otro el local comercial de titularidad municipal, en El Palillero, donde estuvo hasta noviembre de 2024 la firma Sfera. El concurso convocado por el Ayuntamiento para encontrar nuevo propietario quedó desierto.