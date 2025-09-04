“Ha sido un verano horrible en la gestión de los servicios públicos” para los socialistas de Cádiz

El portavoz del grupo municipal socialista, Óscar Torres, calificaba este jueve, durante su primera rueda de prensa de septiembre, la gestión del gobierno local durante el periodo estival como “un verano horrible para los servicios públicos de Cádiz”, destacando el “caos” en el transporte urbano, una suciedad que ya es una “cuestión de salubridad” y. falta de limpieza e incluso episodios de inseguridad en las playas. Torres ha denunciado la “actitud indolente” de un alcalde que, cumplida ya la mitad de su mandato, “sigue mirando hacia atrás en lugar de ofrecer soluciones”.

“La posición del alcalde, Bruno García, ante los problemas graves de la ciudad es siempre la misma: mirar hacia el pasado en lugar de ofrecer soluciones de presente y futuro. Bruno García lleva más de dos años al frente del Ayuntamiento con una actitud timorata e impropia de quien debe defender los intereses de los gaditanos y gaditanas”.

Transporte urbano

El portavoz socialista recordó el “caos absoluto” vivido en el transporte público. “En julio sufrimos veinte días de huelga con un alcalde totalmente ausente, que no hizo nada hasta el último minuto. Y en agosto la situación ha sido esperpéntica, con averías constantes en una flota de autobuses”, ha detallado.

Desde el PSOE se exige al alcalde que “reconozca la gravedad del problema, pida disculpas a la ciudadanía por los perjuicios causados y busque soluciones inmediatas”. Para Torres, “la solución no puede ser esperar al nuevo pliego, porque eso puede tardar hasta dos años. La gente de Cádiz no puede seguir soportando las deficiencias del servicio durante todo ese tiempo”.

Limpieza

Respecto a la limpieza, Óscar Torres afirmó que “la ciudad está más sucia que nunca” e incidió en que, a pesar de ser a principal preocupación de los gaditanos, “el alcalde ha tirado la toalla”. “Es incapaz de exigirle nada a la empresa concesionaria, de hacer que cumplan la totalidad del contrato”, ha denunciado el portavoz. “La solución está en su mano, porque tiene la potestad de modificar el contrato para mejorar el servicio, pero prefiere no hacer nada”.

Las playas

El tercer punto crítico ha sido el estado de las playas, donde ha existido una “sensación de descontrol, con suciedad, inseguridad y falta de gestión”. Torres criticó la existencia de “zonas de primera y de segunda”, denunciando que en algunos puntos de la playa “las pailas, los lavapiés o las duchas no han estado disponibles hasta la segunda quincena de julio”.

Para finalizar, Óscar Torres sentenció que “el alcalde ni está ni se le espera”. “Esa actitud timorata que demuestra ante su propio partido y ante la Junta de Andalucía, a quienes es incapaz de exigirles nada, es la misma que tiene con las empresas que prestan los servicios públicos de la ciudad”.

“El alcalde afronta la segunda parte de su mandato con una actitud indolente. Ha demostrado que no está dispuesto a luchar por los servicios públicos de la ciudad ni por los intereses de los gaditanos”, concluyó.