Los vecinos de San Severiano de Cádiz lamentan que el Ayuntamiento les tiene "abandonados"

El portavoz del grupo municipal Adelante Izquierda Gaditana, David de la Cruz, y la portavoz adjunta, Helena Fernández, han mantenido una reunión con representantes de la asociación de vecinos Nueva Miramar, del barrio de San Severiano, para conocer de primera mano las necesidades y reclamaciones de este colectivo. Un colectivo que lamenta el “abandono” de su barrio, ya que a pesar de las demandas transmitidas al equipo de Gobierno de Bruno García en los últimos meses no se han acometido actuaciones ni mejoras en sus espacios públicos.

La suciedad es uno de los aspectos que destacan los vecinos de San Severiano

Entre los principales problemas, los representantes vecinales denuncian la falta de limpieza, asegurando que sus calles y plazas están “más sucias que nunca”. E igualmente lamentan la “ausencia de labores de mantenimiento”, que se aprecia especialmente en el pavimento roto y levantado -lo que ha provocado caídas de personas mayores-, así como en los alcorques, también deteriorados, sucios, sin desbrozar y algunos incluso sin árboles o con ejemplares en mal estado. En este punto, resaltan que los “socavones” existentes en la plazoleta suponen “un gran problema para acceder a la única tienda que tenemos en el barrio, y cuando llueve dicha plaza se convierte en una auténtica laguna, con el peligro que eso conlleva para los vecinos y vecinas”.

Asimismo, señalan la necesidad de reemplazar mobiliario urbano en esta zona de San Severiano, haciendo hincapié en los bancos del barrio al encontrarse en un estado deficiente. Otra de las demandas es el saneamiento de la red de alcantarillado, proponiendo su renovación. Y a ello suman la petición de instalación de “al menos una fuente para poder beber”, ya que carecen de estos puntos de acceso a la red pública de agua en sus calles y plazas.

Desde la asociación vecinal Nueva Miramar también apuntan la falta de labores de mantenimiento de sus zonas verdes, al tiempo que critican que “el parque que tenemos está infrautilizado y con árboles centenarios mal cuidados”. Añadiendo a esta queja otra: que carecen de parque infantil.

Reunión de responsables de Adelante Izquierda Gaditana con representantes de los vecinos de San Severiano

Otro de los puntos abordados durante la reunión mantenida con Adelante Izquierda Gaditana ha sido los problemas existentes de aparcamiento en esta zona de la ciudad, por lo que exigen al Gobierno municipal una solución. Y también se quejan de “la falta absoluta de accesibilidad” que tienen las personas con problemas de movilidad y las que llevan carritos de bebé a la parada de autobús instalada en la avenida San Severiano, cercana a la farmacia.

El portavoz de AIG lamenta todas estas deficiencias, “que por desgracia se repiten en los distintos barrios de la capital gaditana con cuyos representantes nos hemos reunido y que, a la vez, denuncian que el alcalde no se reúne con ellos”. “Bruno García se ha olvidado ya de los cafés ciudadanos que prometió en campaña electoral y también de que su labor es estar en los barrios para conocer de primera mano los problemas de sus vecinos y vecinas, no sólo ir a hacerse la foto”, agrega De la Cruz.