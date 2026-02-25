Vecinos lamentan "la nula actuación" del Ayuntamiento de Cádiz ante el cierre de la confitería El Pópulo

La Plataforma de Vecinos y Amigos del Pópulo ha lamentado la "nula actuación" del Ayuntamiento de Cádiz en el cierre de la confitería El Pópulo, que echará la baraja definitivamente este jueves 26 de febrero. En un mensaje a modo de homenaje difundido en sus redes recuerdan que el edificio completo se convertirá en un hotel. "Nadie les ha protegido de la salvaje turistificación que aún seguimos padeciendo", dicen desde el colectivo.

"Con tristeza comunicamos que finalmente no ha podido ser. El próximo jueves 26 de febrero nuestros vecinos de la Confitería El Pópulo cierran sus puertas tras 177 años de historia viva de nuestro barrio y nuestra ciudad. Ni siquiera la legislación para zonas BIC que podría protegerla del cierre por su singularidad ha podido con su fin".

"Lamentamos la nula actuación por parte del Ayuntamiento de Cádiz en protegerles de este atropello, que significa también la pérdida de identidad, de la historia y la infancia de muchas generaciones de nuestro barrio y de Cádiz".

"Nos solidarizamos con las 5 familias que van a la calle. Nadie les ha protegido de la salvaje turistificación que aún seguimos padeciendo. Situación que podría haberse evitado si se hubiesen utilizado los medios legales y la actuación del Equipo de Gobierno. Todo un hotel ocupará el edificio, con la subsiguiente pérdida de nuestra población".

"Sirva esta denuncia como pequeño homenaje a otra 'institución' que no solo pierde nuestro barrio, sino que también lo ha perdido Cádiz y su historia. ¡Hasta siempre!".

Un cierre tres vecves anunciado

Como ya publicó este periódico, fue en septiembre de 2024 cuando se anunció el cierre de la confitería El Pópulo, que, en principio, iba a tener lugar en diciembre de ese mismo año. La venta del inmueble en el que se ubica, en la zona trasera del edificio Amaya, conllevaba la pérdida de este negocio, abierto en la ciudad desde el año 1849.

Finalmente, los propietarios pudieron respirar tranquilos unos meses más porque la orden no se llevó a cabo y permanecieron abiertos en el mismo lugar. En marzo de 2025 se tuvo noticia de la inminente despedida (otra vez), pero los nuevos dueños del edificio aún no tenían claro los planes futuros y permitieron que la pastelería siguiera despachando donde siempre, en la calle Pelota.

Pero esta semana, la última del mes de febrero, es la definitiva para la confitería El Pópulo, que cerrará para siempre dejando huérfana a Cádiz de uno de sus negocios más emblemáticos, el tercero más antiguo en funcionamiento de la capital tras las farmacias de El Mentidero y San Juan de Dios