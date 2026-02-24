La confitería El Pópulo, de Cádiz, cerrará definitivamente esta semana

En septiembre de 2024 se anunció el cierre de la confitería El Pópulo, que, en principio, iba a tener lugar en diciembre de ese mismo año. La venta del inmueble en el que se ubica, en la zona trasera del edificio Amaya, conllevaba la pérdida de este negocio, abierto en la ciudad desde el año 1849. Finalmente los propietarios pudieron respirar tranquilos unos meses más porque la orden no se llevó a cabo y permanecieron abiertos en el mismo lugar. En marzo de 2025 se tuvo noticia de la inminente despedida (otra vez), pero los nuevos dueños del edificio aún no tenían claro los planes futuros y permitieron que la pastelería siguiera despachando donde siempre, en la calle Pelota.

Pero esta semana, la última del mes de febrero, es la definitiva para la confitería El Pópulo, que cerrará definitivamente dejando huérfana a Cádiz de uno de sus negocios más emblemáticos, el tercero más antiguo en funcionamiento de la capital tras las farmacias de El Mentidero y San Juan de Dios. Así lo confirma a este periódico Manuel Rosas, su gerente, quien señala que aún no saben qué día será, pero sí que será esta semana.

"Vamos a ir viendo según los productos que nos quedan y las ventas que hacemos a lo largo de la semana, pero el viernes o el sábado tenemos que entregar las llaves". El dueño de la pastelería dice que han podido aguantar casi un año y medio después del anuncio de la venta del edificio pero que ya no hay vuelta atrás. Tras 177 años de existencia, la confitería El Pópulo dejará de vender sus dulces, entre ellos el famoso Pan de Cádiz, elaborados en el obrador que tienen en la primera planta. Manuel señala que aún no tiene planes de futuro con respecto al negocio y no sabe si tendrá o no continuidad en una nueva ubicación.

La plantilla actual de la pastelería El Pópulo la conforman, además de Manuel Rosas, cinco personas más.

Como reza un cartel de uno de sus expositores, se pierde, con este cierre, una parte del patrimonio de la ciudad de Cádiz.

El edificio se dedicará, en principio, a apartamentos turísticos.