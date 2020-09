Vanesa Durán ha sido elegida esta misma semana nueva directora –lo que antes era decana– de la Escuela de Ingenierías Marina, Náuticas y Radioelectrónicas de la Universidad de Cádiz –la que siempre se ha conocido como Escuela de Náuticas–. Su gran particularidad es que es la primera mujer que rige los destinos de esta facultad en la UCA y, también, en España, en una carrera eminentemente masculina, incluso prohibida a las mujeres durante años, que esta alicantina de nacimiento, pero portuense y gaditana desde los cuatro años, estudió por la atracción que siempre ha sentido por el mundo marítimo.

–Pregunta personal e intransferible y, además, irrepetible: ¿Qué supone para usted ser la primera mujer en dirigir la Escuela de Náuticas de la UCA?

–La verdad es que en el fondo, aparte de una gran ilusión, para mí es una gran responsabilidad porque considero que hoy en día hay muchas mujeres ya con diferentes tipos de cargos, no solamente académicos o dentro de la Universidad, sino en grandes empresas también, y evidentemente ya que he dado este gran pasado es fundamental seguir el ejemplo de ellas. Por lo tanto, lo siento como una gran responsabilidad.

–¿Siente que ha roto algún techo, que ha iniciado algún camino?

–Hombre, más que romper siento que he abierto un camino en la escuela, precisamente en la de Cádiz. Porque ya hoy en día somos bastantes las profesoras a nivel nacional que estamos impartiendo docencia en las siete escuelas de Náuticas existentes en toda España. En ese sentido, siento que abro un camino a mis compañeras. Espero que detrás de mí vengan más.

–También es la primera de España.

–Claro, exacto. Hubo una nombrada, no como cargo electo, en la escuela de Bilbao, pero a nivel nacional soy la primera.

–Además en unos estudios, como recordaba el rector Piniella en redes sociales, vetados literalmente a las mujeres.

–Exacto. Yo empecé a estudiar en el curso 1996-97.

–¿Y había otras compañeras entonces?

–Entonces era una diplomatura y éramos seis o siete mujeres, no creo que hubiera muchas más. Pero sí es importante recordar que, pese a eso, acabamos los estudios de mi año tres. La perseverancia de la mujer en ese sentido es considerable.

–¿Han cambiado mucho los números de aquella época a la actual?

–Ahora llevamos tres o cuatro años en los que, en porcentaje, estamos igual que en los 90. Un porcentaje muy bajo de alumnas matriculadas.

–¿Y qué fue lo que le atrajo de esta carrera para decidirse por ella en aquella época?

–Simplemente porque me he educado en el mar. Yo no procedo de familia marina, pero siempre me ha atraído el mundo marítimo en general. Yo soy más de la parte de máquinas, siempre veía a mi padre en casa liado con herramientas... En el fondo, siempre me ha gustado el tema de lo militar, con la Base de Rota tan cerca, también me interesaba, pero al final me decidí por Náuticas. Me llamaba mucho la atención también porque era una carrera que había en Cádiz.

–¿Le fue bien, se sintió bien pese a la mayoría masculina entre sus compañeros?

–Sí, siempre muy bien. Con mis compañeros mantenemos un grupo de wasap de aquella quinta y me han estado felicitando. Siempre nos han acogido muy bien a las mujeres, incluso nos hemos sentido como muy protegidas, que estaban pendientes de nosotras.

–¿Qué retos, qué objetivos se plantea Vanesa Durán en estos cuatro años de dirección?

–Fundamentalmente, el objetivo que pretendo conseguir, y teniendo en cuenta las circunstancias del covid y las posibles limitaciones económicas que podemos tener, lo que yo he propuesto en mi campaña electoral ha sido que tenemos que mirar más adelante, no quedarnos a nivel nacional, sino mirar a nivel europeo y avanzar, en paralelo, con la demanda en el mercado que van a tener nuestros alumnos. Es decir, tenemos que estar al día con todos los sistemas informáticos, con todos los modelos que hay. Es necesario equilibrar al profesorado, complementar su formación, porque muchos de nosotros venimos ya de tiempo ejerciendo la docencia y nos tenemos que poner las pilas en los sistemas nuevos. Tenemos que saber los modelos de propulsión de la máquina, de la navegación, estar actualizados, porque nuestros alumnos tienen que salir muy bien preparados y de forma polivalente, porque hoy se pide mucha mucha polivalencia.

–Y en la línea de investigación, ¿cómo se encuentra la Escuela de Náuticas de la UCA?

–Ahora mismo hay diferentes grupos de investigación.Queremos hacer más reuniones entre nosotros para conocer mejor lo que hacemos unos y otros. Y también es importante poner en nuestra web el trabajo de los grupos de investigación. Pretendo que nos conozcamos un poco mejor.

–Además de profesora, usted es directora de uno de estos grupos.

–Sí, es el grupo de eficiencia energética en el transporte marítimo. Siempre hemos estado investigando en la misma línea, en buques o en maquinarias de puertos. Ya en mi tesis, que la hice en 2007, fui a medir en barcos de la línea Algeciras-Tánger. A raíz de aquello hemos ido avanzando mucho siempre en la misma línea de investigación. Lo último es que hemos patentado un modelo, que sólo existen tres a nivel mundial: Ship Energy Efficiency Model (SEEM). Lo que hacemos es, gracias a unos parámetros que nos ha facilitado una naviera, incluir en nuestro modelo bastantes matices a tener en cuenta para que el nivel de incertidumbre a la hora del cálculo del modelo de emisión sea mucho más bajo que el existente hasta ahora. Medimos dentro del barco, en la sala de máquinas, las emisiones de los motores principales y auxiliares. La finalidad es que el propio jefe de máquinas pueda saber en todo momento, teniendo en cuenta la meteorología y la velocidad del barco, qué consumo tiene de combustible, lo que está directamente relacionado con la cantidad de emisiones que se envían a la atmósfera. Es un indicador de la contaminación que se está emitiendo.

–¿Cómo afronta la pandemia la Escuela de Náuticas? ¿Qué es lo que más le preocupa?

–Mi mayor preocupación son determinadas asignaturas. Somos una escuela muy particular y, junto con Medicina, no solamente se obtiene el título académico, sino que tenemos que intentar que nuestros alumnos logren unos créditos que están obligados a hacer y que son prácticos sí o sí. En ese sentido, me preocupa que pueda llegar a haber un nuevo confinamiento y que tengan que retrasar ese creditaje. Eso me preocupa notoriamente. Sobre todo las prácticas a bordo de los barcos.