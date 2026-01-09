El vandalismo y el abandono se ceban con el monumento a Santa Ángela de la Cruz en Cádiz

El monumento que Cádiz tiene dedicado a Santa Ángela de la Cruz no está rodeado de buena suerte. El proyecto que se ideó para el año 2009, cuando se cumplían 25 años de la llegada de estas religiosas a la ciudad, no pudo hacerse realidad en el emplazamiento ideado de la plaza de Viudas hasta seis años después, en 2015. Y desde entonces viene sufriendo un abandono cada vez más llamativo que se une al vandalismo que en ocasiones se ceba con esta representación de la fundadora de las Hermanas de la Cruz.

El último ejemplo de este maltrato a uno de los monumentos de la ciudad ha amanecido este viernes, cuando la representación de la santa sevillana ha sido objeto de unas incívicas pintadas de color rojo que afectan a la escultura (que es obra de Manuel Ramos Corona, el mismo autor que el Señor Orante de la cofradía del Huerto) y otra pintada, esta vez en negro y con una ininteligible palabra, en el pedestal del monumento.

Así aparece este viernes el monumento a Santa Ángela de la Cruz, en la Plaza de Viudas de Cádiz. / C.G.

Estas pintadas deslucen aún más una estatua que desde hace tiempo reclama una intervención de restauración y mantenimiento. Especialmente visible es su mal estado en la unión de la escultura de bronce con el pedestal de granito, donde se ha perdido el cemento que facilitaba la unión en muchas zonas y tramos, dejando el hierro (en un avanzado estado de oxidación) a la vista, lo que hace peligrar la estabilidad del monumento, que en el lado contrario goza de bastante aceptación por la ciudadanía, siendo habitual ver flores a sus pies fruto de la devoción que despierta esta monja cuyo recuerdo se enclava en la Plaza de Viudas, a escasos metros del convento y la residencia de ancianos que las hermanas de la Cruz atienden en la calle Benjumeda y su capilla en Zaragoza.