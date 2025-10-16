Valencia se postula como nueva sede de la SailGP en pugna con Cádiz

Cádiz volvió este año a dar la talla en la organización y desarrollo de este evento náutico de alcance mundial.

La ciudad de Valencia ha formalizado su interés por convertirse en la próxima sede española de la prestigiosa competición de vela SailGP, desafiando el dominio de Cádiz, que ha albergado el evento en las últimas ediciones. Esta batalla entre ciudades por atraer el evento deportivo internacional subraya el considerable impacto económico y la visibilidad global que representa para la sede anfitriona.

El precedente de Cádiz

La rivalidad por acoger un evento de alto calibre como SailGP se intensifica a medida que más ciudades, como Valencia e incluso Barcelona, buscan entrar en el circuito. Mientras tanto, Cádiz, que ha sido sede habitual desde 2021, ha demostrado el potencial de la competición para generar riqueza y atraer turismo. Según un informe de Deloitte, la última edición del Gran Premio de España en Cádiz, celebrada a principios de octubre de 2025, generó un impacto económico de 95,6 millones de euros, lo que representa un aumento del 77% respecto a la edición de 2023. Las autoridades de Cádiz, la Junta de Andalucía y la Diputación han expresado su deseo de retener el evento, pero la decisión final corresponde a la organización de la SailGP.

La Alameda se convierte en un balcón privilegiado en este evento náutico / Julio González

Los eventos de SailGP no solo generan un impacto económico directo, que se refleja en un aumento de los ingresos para sectores como el hotelero, el transporte y la restauración, sino que también ofrecen una gran plataforma de marketing y promoción internacional.

De hecho, en su primera temporada en 2019, se llegó a hablar de un impacto promedio de 23 millones de dólares por evento, y la última visita a Cádiz alcanzó esos casi 100 millones de euros de los que habló Deloitte. Además de los beneficios directos, la presencia de la competición también aumenta el prestigio de la ciudad anfitriona y atrae a miles de espectadores, incluidos turistas internacionales.

Un futuro incierto en el calendario español

Aunque el calendario provisional de la temporada 2026 de SailGP no incluye ninguna ciudad española, la posibilidad de que se anuncie en fechas próximas sigue abierta.

Personas llegadas de varios países acuden a participar como patrocinadores o bien como público en el desarrollo de SailGP / Julio González

La pugna entre Valencia y Cádiz continuará en los próximos años, ya que ambas ciudades están decididas a atraer el lucrativo evento.

Mientras Valencia destaca su experiencia previa con grandes eventos de vela como la Copa América, Cádiz se apoya en el éxito y el impacto económico demostrado en las últimas ediciones de la SailGP. El futuro de la presencia de SailGP en España dependerá de la decisión de la organización, que evaluará la oferta y el potencial de cada candidata que se postule como sede.