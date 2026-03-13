El vaciado del cementerio de Cádiz se retrasa por una demanda sobre los gatos

El proyecto municipal de convertir el antiguo cementerio de San José en un parque público ha sufrido un nuevo revés en el plan anunciado hace unas semanas por los responsables municipales. Así, los trabajos de vaciado del camposanto para extraer los 90.000 restos que aún permanecen sepultados en la instalación no han podido comenzar plenamente a causa de una demanda judicial presentada por los colectivos animalistas, que se oponen al traslado de la colonia felina que habita en el propio cementerio y sus alrededores.

El plan de derribo del cementerio se encontraba ahora, precisamente, en la preparación del terreno para iniciar los trabajos de extracción de los restos, con el objetivo de trasladarlos a una fosa común en el Cementerio Mancomunado de Chiclana. Pero la denuncia de los colectivos ha obligado a frenar estos trabajos, que además no podrán empezar en su fase de excavación y exhumación de las tumbas hasta que todos los gatos del cementerio sean capturados y trasladados, como ya ha sucedido con algunos ejemplares, al recinto del polígono de Levante de la Zona Franca preparado por el Ayuntamiento, un lugar que tampoco es del agrado de los animalistas al no considerarlo adecuado para los gatos.

En el meollo de este conflicto se encuentra la Ley de Bienestar Animal y su aplicación en este caso concreto. Desde el principio, el Ayuntamiento gaditano mantiene que actúa conforme a la norma estatal, mientras que las asociaciones de protección animal entienden que se está vulnerando la ley. Incluso advierten que uno de los animales ha muerto recientemente durante el traslado. Estas son las bases de las demandas presentadas hasta la fecha, y de cuya resolución judicial, cuando se produzca, dependerá el futuro del proyecto: tanto el inmediato como el que contempla, a medio y largo plazo, la transformación total de la zona con el derribo de la tapia del cementerio y la construcción de un parque y de otros espacios deportivos y sociales. Un proyecto que podría incluso ser paralizado de manera cautelar por el órgano judicial.

Desde el Ayuntamiento se señala que se están respondiendo a las demandas presentadas en los Juzgados, defendiendo la posición municipal, en la esperanza de que el magistrado les dé la razón y el proyecto del cementerio no sufra una paralización más seria, que es precisamente el objetivo de los colectivos animalistas que persiguen la protección de la colonia felina de la zona.

La actual fase de vaciado del cementerio de San José iba a iniciarse en enero y contaba con un plazo de ejecución de seis meses. Su final, por tanto, estaba marcado para junio, en el comienzo de la estación veraniega. Sin embargo, los temporales que azotaron la capital gaditana, y con especial virulencia a otras zonas de la provincia, no permitieron el inicio de unos trabajos que comenzaron en febrero, cuando se convocó a los medios de comunicación para dar los detalles de esta definitiva operación de vaciado del camposanto.

Ahora mismo, por tanto, el Ayuntamiento confía en solventar a su favor el proceso judicial y comenzar el desalojo de los 90.000 inhumados entre abril y mayo, para acabar esta primera fase en septiembre. La intención municipal, según se avanzó en la visita con la prensa el pasado 19 de febrero, es también la de derribar la tapia del cementerio en todo su perímetro y sustituirla por una valla de obras.

Los restos que aún permanecen en el clausurado camposanto gaditano son de personas enterradas, en su mayor parte, en la primera mitad del siglo XX, todas ellas documentadas en los archivos del cementerio.

Para su exhumación se va a utilizar una cribadora grande, especial, capaz de discriminar los restos óseos de la arena. Desde el Ayuntamiento se insiste que los trabajos se llevarán a cabo para realizar el traslado de los restos “de una forma digna”.