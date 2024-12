El usuario de un piso turístico de Cádiz se deja 1.076 euros en la ciudad

Cádiz/La Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (AVVAPro) reclama a la Administración la creación de un marco regulatorio estable y uniforme que permita el desarrollo ordenado y sostenible de las viviendas de uso turístico (VUTs) en la comunidad.

Desde AVVA Pro se apuesta por una normativa homogénea en toda Andalucía, incluida la provincia de Cádiz, y la constitución de un marco normativo común a nivel nacional, con el fin de evitar diferencias entre territorios que dificulten la actividad del sector y el cumplimiento normativo. “Necesitamos una regulación estable, que genere seguridad jurídica para los propietarios y para el sector en general” afirma Juan Cubo, presidente de AVVA Pro.

Un sector relevante para la economía turística de Andalucía

Actualmente hay 10.408 viviendas en Cádiz que no se utilizan como residencias habituales. Andalucía cuenta actualmente con 88.435 viviendas turísticas operativas, una cifra que representa, tan solo, el 1,89% del total de las viviendas de la comunidad, lo que demuestra que, las VUTs no constituyen una competencia directa para la vivienda residencial. “Los problemas de acceso a la vivienda y la saturación turística no pueden atribuirse exclusivamente al desarrollo de las viviendas turísticas, esta problemática responde a un conjunto de factores más amplio” asegura Cubo.

Además, hay que destacar que, en el caso de Andalucía, “la mayoría de las VUT se concentran en la costa, siendo la gran mayoría de ellas segundas residencias, por lo que nunca se incorporarían al mercado del alquiler”, añade el presidente.

Un modelo turístico sostenible que respete la vida y cultura local

Las VUTs constituyen un pilar fundamental para el turismo y la economía andaluza. En 2023, uno de cada tres turistas que visitó Andalucía eligió una vivienda de uso turístico para alojarse, resaltando la relevancia de este tipo de alojamiento en la región. Además, el perfil es el de un turista que invierte en el destino, realizando un gasto medio de 1.076€ por visitante con gran impacto en el pequeño comercio. Según datos del INE, las VUTs en Andalucía generan más de 20.000 empleos directos, 12.500 empleos indirectos y alrededor de 9.000 autoempleos, contribuyendo así de manera significativa a la economía y a la creación de empleo en la comunidad.

Conectando con las nuevas tendencias del sector turístico en cuanto a tipo de alojamiento e integración con la cultura local, se hace necesario avanzar hacia un modelo más sostenible y equilibrado, que se encuentre alineado con las nuevas corrientes de demanda. Las VUTs permiten a los turistas integrarse en los barrios y apoyar el comercio local de una forma sencilla, ofreciendo una experiencia más auténtica y cercana a los visitantes que ayuda a preservar la cultura y la vida local.