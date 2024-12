¿Son las viviendas turísticas el principal problema de Cádiz?

La plataforma Convive Cádiz ha tirado de datos para reclamar que el debate sobre los problemas de vivienda en Cádiz no se limiten, o se centren, en las VUT (viviendas de uso turístico) sino en el total de viviendas que no se utilizan como residencia habitual. Y lo hace utilizando el Instituto Nacional de Estadística como referencia.

Según el último balance del INE, actualmente hay 10.408 viviendas en Cádiz que no se utilizan como residencias habituales, lo que representa el 18,43% del total del parque de viviendas en la ciudad, que se eleva a los 56.479 pisos. Sigue analizando la plataforma que de esas 10.408 viviendas que no son residencias habituales, 5.500 están vacías (lo que supone un 9,74%) y otras 3.263 se destinan a alquileres de temporada, segundas residencias o usos profesionales (que se traduce en el 5,78%).

Expuesto todo esto, recuerda Convive Cádiz que actualmente hay censadas en el INE 1.645 viviendas turísticas que representan apenas el 2,91% del total de viviendas no usadas como residencia habitual, "lo que muestra que el peso real de las VUT es mucho menor de lo que algunos discursos quieren hacer creer".

"Nos preguntamos, entonces: ¿por qué no se actúa contra las 8.763 viviendas que no se usan como residencias habituales y no son viviendas turísticas? Estas viviendas, en su mayoría, ni crean empleo ni generan riqueza, como ocurre con las segundas residencias o los alquileres de temporada. Resulta incomprensible que el debate se centre únicamente en las viviendas turísticas, mientras este gran segmento del parque de viviendas permanece fuera de toda acción pública", defiende la plataforma, reclamando que el debate sobre la vivienda en Cádiz se centre "en todos los actores que realmente afectan al mercado". "En lugar de criminalizar las viviendas turísticas, que generan empleo, actividad económica y contribuyen al desarrollo del turismo local, es necesario enfocar esfuerzos en soluciones que aborden la problemática de las viviendas vacías, los alquileres de temporada descontrolados y la falta de suelo disponible para nuevas construcciones".

Por ello, esta plataforma insta "a todos los responsables políticos y sociales a que dejen de lado las acusaciones sin fundamento y trabajen de manera conjunta para encontrar soluciones reales que beneficien a toda la población de Cádiz, no solo a un sector específico".