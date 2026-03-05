USTEA Cádiz exige a la Delegación de Desarrollo Educativo un protocolo claro ante los recientes temporales

El sindicato Unión de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores en Andalucía (USTEA) en Cádiz ha registrado un escrito dirigido a la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en el que reclama soluciones urgentes ante la gestión de los recientes fenómenos meteorológicos adversos en la provincia.

En USTEA "denunciamos la actuación de la Administración, que ha generado una profunda preocupación entre el personal docente debido a la falta de directrices claras y homogéneas. Esta situación ha provocado desconcierto generalizado en los centros educativos y ha puesto en riesgo la seguridad de la comunidad educativa".

Lamenta el sindicato que durante los episodios de climatología adversa "las decisiones oficiales se hayan comunicado a altas horas de la noche o incluso de madrugada, en ocasiones a través de las plataformas oficiales, después de que los medios de comunicación ya hubieran difundido la información". Esta "falta de previsión" ha obligado "a docentes y personal laboral a mantenerse en una incertidumbre constante y, en algunos casos, a asumir riesgos innecesarios en sus desplazamientos a los centros educativos, con el consiguiente aumento del peligro de accidentes in itinere debido a carreteras afectadas o accesos intransitables".

En USTEA recuerdan que ya se ha solicitado a la Consejería la convocatoria urgente de una Mesa Sectorial para abordar esta problemática, "sin que hasta la fecha se hayan adoptado medidas suficientes". Por ello, insta a la Delegación Territorial en Cádiz "a trasladar con urgencia esta demanda y a adoptar medidas inmediatas en el ámbito provincial".

Entre las principales reivindicaciones planteadas por este sindicato se encuentra la Regulación del Permiso de Emergencia Climática y actualización de la Circular de Permisos y Licencias. USTEA solicita "la adaptación normativa conforme al Real Decreto-ley 8/2024 y al Estatuto de los Trabajadores, garantizando que una alerta oficial sea justificación suficiente para la no asistencia al puesto de trabajo sin pérdida de derechos ni retribuciones. El objetivo es eliminar la inseguridad jurídica que actualmente afecta tanto al profesorado como a los equipos directivos".

Asimismo solocita la elaboración de un Protocolo Provincial de Actuación ante Fenómenos Meteorológicos Adversos. USTEA "exige un marco de instrucciones claras, homogéneas y de aplicación automática en todos los centros educativos de la provincia, priorizando de forma absoluta la salud y la seguridad de las personas frente a cualquier criterio organizativo". De la misma manera plantea "que este protocolo refuerce la coordinación entre la Administración educativa, las organizaciones sindicales y las administraciones locales, garantizando una respuesta más ágil, uniforme y segura ante futuras situaciones de emergencia".

David Morilla, responsable de Comunicación de USTEA-Enseñanza Cádiz, subraya que “no podemos permitir que se repitan episodios de improvisación que comprometan la salud laboral y la seguridad del personal docente. Es imprescindible dotar al sistema educativo de herramientas normativas claras que eviten incertidumbre y riesgos innecesarios”.

USTEA reafirma s"u compromiso con la defensa de los derechos laborales del profesorado y con la seguridad de toda la comunidad educativa de la provincia de Cádiz".