USTEA Cádiz convoca a la comunidad educativa para denunciar "el caos en el inicio de curso"

Este miércoles 24 de septiembre a las 19.00 horas el sindicato USTEA ha convocado a toda la comunidad educativa de Cádiz a una concentración en la Glorieta de la Escuela Pública (Puertas de Tierra) para exigir "una educación pública de calidad y denunciar el caos en el inicio de curso".

Las instrucciones "inaplicables" del 5 de septiembre suponen un "desajuste evidente" en las plantillas docentes por una merma de recursos y una "falta de planificación y empatía con la enseñanza pública que afecta a todos los sectores".

Entre las principales reivindicaciones se encuentran la necesidad de instrucciones de inicio de curso "claras, a tiempo y no excluyentes". Estas instrucciones parten de un acuerdo con otros sindicatos que USTEA ya se negó a firmar "y que ahora da muestras de la fragilidad del mismo, porque crean confusión y no aportan nada nuevo".

De la misma manera se exigirá un aumento real de las plantillas docentes y la estabilización del personal interino, así como la reducción de ratios en todos los niveles educativos, con el objetivo de mejorar la atención al alumnado. Además, un refuerzo en la atención a la diversidad y al alumnado con NEAE y mejoras en la salud laboral de los docentes.

Desde USTEA Cádiz se insiste en que la situación actual refleja "una falta de planificación y sensibilidad hacia la escuela pública, lo que repercute directamente en la calidad educativa y en las condiciones laborales del profesorado".

Esta concentración se enmarca dentro de las movilizaciones que también se celebrarán en otras ciudades andaluzas y que van a confluir en otra general en Sevilla el próximo sábado 27 de septiembre.

USTEA hace un llamamiento a familias, docentes, alumnado y ciudadanía a participar activamente en esta movilización "para defender un derecho fundamental: una educación pública, inclusiva y de calidad para todos y todas2.