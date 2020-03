Con la alarma que se ha creado por la expansión del coronavirus, los números de teléfono de emergencias sanitarias se están viendo colapsados, a pesar del aumento de personal que ha hecho la administración para atender las llamadas tanto del 112 como del 061.

El representante del Sindicato Médico en el 061 apela a un uso responsable de los números de emergencias, para que solo se realicen llamadas que realmente sean una emergencia y que necesiten una atención urgente. Asimismo, recomienda a la población que siga las indicaciones de confinamiento del Ministerio de Sanidad y de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

Recuerda que la administración autonómica ha habilitado el número de teléfono 900 400 061 especialmente para atender a las personas con síntomas compatibles con el coronavirus, que hayan estado en contacto con alguna persona que padezca la enfermedad o que haya estado en una zona de riesgo. Para cualquier otro tipo de información sobre el coronavirus, se puede contactar con el teléfono 955 545 060 de Salud Responde.

Este profesional reconoce que ante el gran número de llamadas que están recibiendo estos teléfonos, a veces tardan mucho en atender. Por eso, pide paciencia a los ciudadanos y que vuelvan a insistir hasta ser atendidos, pero que no llamen a los teléfonos de emergencia para que no se saturen, "porque se siguen produciendo infartos, ictus, edemas pulmonares y accidentes de tráfico, y eso no puede esperar".