La UCA reúne a la comunidad científica europea en el EuroMarine Open Science Day 2026

La Universidad de Cádiz acoge desde este martes y hasta el próximo jueves el EuroMarine Open Science Day 2026, un encuentro internacional que reúne a investigadores e investigadoras de diferentes instituciones europeas para compartir avances científicos y fortalecer la cooperación en el ámbito de las ciencias marinas. El evento, que se ha presentado en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras y está organizado en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), consolidando a la ciudad de Cádiz como punto de encuentro para la investigación marina europea.

EuroMarine constituye la mayor red europea dedicada a la investigación marina, con un enfoque que abarca desde el estudio de los genes hasta el análisis de los ecosistemas oceánicos. A lo largo de tres jornadas, la comunidad científica internacional comparte resultados de investigación, experiencias y proyectos en marcha, en un contexto marcado por los desafíos que afrontan los océanos a escala global, como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad o las nuevas presiones derivadas de la actividad humana.

La inauguración institucional ha contado con la participación de la vicerrectora de Investigación y Transferencia de la Universidad de Cádiz, María Jesús Ortega; la coordinadora científica de CEI·MAR, Carmen Garrido; y la vicerrectora de Internacionalización de la UCA, Marcela Iglesias, quienes han dado la bienvenida a los asistentes en nombre de las instituciones organizadoras y colaboradoras. Con ellas en la mesa han estado Simonetta Fraschetti y Mark John Costello, codirectores de la red Euromarine, y Antonio Tovar, investigador del ICMAN-CSIC.

Durante su intervención, María Jesús Ortega ha destacado la relevancia de la red EuroMarine como plataforma de colaboración científica a escala europea, subrayando el crecimiento experimentado por esta comunidad investigadora durante la última década. En este sentido, ha señalado que la red reúne a más de medio centenar de instituciones y ha logrado movilizar importantes recursos para el desarrollo de proyectos científicos y el apoyo a investigadores jóvenes, lo que ha contribuido a consolidar un ecosistema de cooperación especialmente dinámico en el ámbito de la investigación marina.

Por su parte, Carmen Garrido ha puesto en valor la capacidad de este encuentro para reunir a especialistas de distintas disciplinas y procedencias con el objetivo de abordar los grandes retos científicos vinculados al océano. Asimismo, ha destacado el papel que desempeñan iniciativas como EuroMarine para impulsar nuevas ideas y fomentar el intercambio entre investigadores consolidados y jóvenes científicos, subrayando la importancia de estas redes en el contexto de la Década de las Naciones Unidas de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible.

La vicerrectora de Internacionalización de la Universidad de Cádiz, Marcela Iglesias, ha resaltado la dimensión internacional del evento y su contribución al fortalecimiento de la cooperación científica entre universidades y centros de investigación europeos. En este sentido, ha recordado que los retos que afectan a los océanos son globales y requieren respuestas basadas en la colaboración, el intercambio de conocimiento y el desarrollo de proyectos conjuntos que integren investigación, innovación y formación.

Conferencias y encuentros

El programa científico del encuentro incluye una amplia variedad de conferencias magistrales, presentaciones científicas y sesiones de debate centradas en algunos de los temas más relevantes de la investigación marina contemporánea. Entre ellos figuran cuestiones como el carbono azul y la restauración de ecosistemas marinos, el seguimiento de especies invasoras, el estudio de procesos oceánicos profundos o el análisis de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en zonas costeras.

Entre las intervenciones previstas destacan ponencias como la dedicada al papel de las praderas marinas en la captura de carbono, presentada por el profesor de la Universidad de Cádiz Juanjo Vergara, o la conferencia sobre el papel del Estrecho de Gibraltar como indicador del cambio climático en el océano, impartida por Emma Huertas, investigadora del CSIC. Otros expertos como Ronnie Glud (SDU) explorarán la vida en las profundidades marinas, mientras se debaten innovaciones en Gemelos Digitales (Digital Twins) y ecotoxicología marina.

Para conectar la ciencia con la sociedad y la legislación, se celebrarán dos talleres estratégicos: el primero sobre el vínculo con las ciencias sociales, impartido por Emma McKinley (Universidad de Cardiff), y el segundo sobre la comprensión del panorama político, a cargo de Dennis Naughten (Innosphere).

Como complemento a las sesiones científicas, el encuentro incluye espacios de intercambio entre investigadores, como una sesión de pósteres y actividades de networking destinadas a fomentar nuevas colaboraciones. Asimismo, el 12 de marzo se celebrará una sesión híbrida de matchmaking orientada a impulsar la creación de consorcios científicos internacionales de cara a futuras convocatorias del programa Horizonte Europa.

Las jornadas concluirán con la reunión de la Asamblea General de EuroMarine y del Comité de Dirección de la red, donde los representantes de las instituciones participantes analizarán los logros alcanzados durante los últimos años y definirán las prioridades que guiarán las actividades científicas en la próxima década.