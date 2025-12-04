La Universidad de Cádiz renueva el sello de transparencia de la Fundación Haz con la máxima calificación de tres estrellas

La Universidad de Cádiz ha renovado la máxima certificación en transparencia institucional concedida por la Fundación Haz, revalidando el nivel más alto que concede esta entidad de referencia en España. La distinción confirma el compromiso de la UCA con la rendición de cuentas, la visibilidad pública de la información y la calidad del buen gobierno en el sistema universitario español.

El análisis de los resultados de cumplimiento de los indicadores de transparencia de la información referida al año 2025 de la Universidad de Cádiz arroja una puntuación total de 60 puntos, que equivale a un 97% de cumplimiento. Estos resultados se corresponden con el sello de transparencia de universidades en la categoría de t de transparente, que se otorga a aquellas organizaciones que han obtenido entre 56 y 62 puntos (90% a 100% de cumplimiento).

El sello T, evaluado de forma independiente, certifica que la Universidad de Cádiz mantiene estándares de excelencia en transparencia voluntaria en su web, cumpliendo con los principios de visibilidad, accesibilidad abierta, actualidad e integralidad de los contenidos que afectan a su gestión académica, económica e institucional. El informe de 2025, en su decimotercera edición, sitúa al sistema universitario público en un 96% de instituciones calificadas como Transparentes y ninguna como Opaca, reforzando el éxito colectivo del sector. En total, han sido certificadas con dicha categoría 21 universidades (18 públicas y tres privadas).

La renovación del sello 3 estrellas ratifica el desempeño de la Universidad de Cádiz en áreas consideradas de máxima relevancia para el interés público. La publicación del presupuesto, los estados financieros, la memoria explicativa y la auditoría externa, junto a la información sobre personal contratado y retribuciones por categorías, así como los indicadores de rendimiento académico, rankings y empleabilidad de los egresados, forman parte de los puntos clave observados.

La transparencia voluntaria, sobre la que se basa el sello, valora que la información sea fácilmente localizable, de acceso público sin permisos, actualizada al curso o ejercicio aplicable y completa en todos sus elementos. Este nuevo refrendo refuerza el posicionamiento de la Universidad de Cádiz como una de las instituciones públicas universitarias que mejor han interiorizado la rendición de cuentas en España, alineándose con buenas prácticas comparables a las de otras universidades españolas evaluadas en cumplimiento pleno en 2025.