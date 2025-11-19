La Universidad de Cádiz, entre las mejores del mundo en el ranking de Shanghái por materias como Oceanografía

La Universidad de Cádiz refuerza su proyección internacional en la edición 2025 del Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) del prestigioso ranking de Shanghái, en la que vuelve a situar cuatro áreas de conocimiento entre las 500 mejores del mundo. El área de Oceanografía se confirma como uno de los grandes referentes científicos de la UCA a escala internacional. En la edición de 2025, la Universidad de Cádiz se mantiene en el tramo 151-200 del mundo, lo que la sitúa entre las primeras posiciones del sistema universitario español en esta disciplina y la consolida como un actor clave en el estudio de los mares y océanos.

Junto a Oceanografía, la UCA vuelve a figurar en el ranking por materias en Ecología, Matemáticas y Ciencias Agrícolas, todas ellas dentro del top 500 mundial. Ecología se mantiene en el intervalo 301-400, mientras que Matemáticas y Ciencias Agrícolas aparecen en el rango 401-500, lo que confirma la diversidad y solidez del tejido investigador de la Universidad de Cádiz en áreas estratégicas que van desde las ciencias básicas hasta la producción agroalimentaria sostenible.

Según los datos de la última actualización del listado, que se ha hecho público recientemente, la institución gaditana mantiene su presencia en este selecto grupo y consolida una trayectoria ascendente en investigación y transferencia de conocimiento.

Estos resultados dan continuidad a una dinámica muy positiva en los últimos años. En 2023, la UCA ya se situó entre las 100-150 mejores universidades del mundo en Oceanografía, entre las 201-300 en Matemáticas, en el tramo 301-400 en Ecología y en 401-500 en Ciencias e Ingeniería Ambiental. Así, un año más tarde, en 2024, el ranking volvió a reconocer el potencial científico de la institución gaditana, que se mantuvo en 100-150 en Oceanografía y amplió su presencia al incluir, además, Ciencias de la Educación y Ciencias Agrícolas entre las 401-500 mejores del planeta.

Con todo ello, es interesante indicar que esta buena posición por materias se suma a la presencia continuada de la UCA en el Academic Ranking of World Universities (ARWU), la clasificación global del ranking de Shanghái, donde la Universidad de Cádiz figura de forma ininterrumpida en el intervalo 901-1000 mundial en las ediciones de 2023, 2024 y 2025. Este dato sitúa a la institución entre el reducido grupo de universidades que, a escala internacional, cumplen de manera sostenida con los exigentes criterios de excelencia científica que evalúa esta clasificación.

Ranking de Shanghái

El ranking de Shanghái por materias se elabora a partir de indicadores objetivos como el número de publicaciones indexadas en Web of Science e InCites, el impacto normalizado de las citas, la presencia de artículos en revistas del primer cuartil, la colaboración internacional o los premios obtenidos por el personal investigador. La posición alcanzada por la Universidad de Cádiz en estos listados refleja el trabajo desarrollado por sus más de 2.200 investigadores integrados en más de 210 grupos de investigación, así como la apuesta estratégica de la institución por áreas clave como las ciencias marinas, el medio ambiente, las matemáticas aplicadas y la innovación agroalimentaria.

Con estos resultados, la UCA reafirma su papel como referente científico del sur de Europa y como universidad especializada en la investigación marina y costera, sin renunciar a una presencia creciente en otros ámbitos del conocimiento.