La Universidad de Cádiz interviene en la elaboración del primer mapa global del flujo de calor de Venus

Una investigación internacional en la que participa la Universidad de Cádiz ha elaborado el primer mapa global del flujo de calor de Venus, un avance que permite estimar por primera vez la pérdida total de calor del planeta y profundizar en el conocimiento de su dinámica interna. El trabajo, publicado en Communications Earth & Environment, muestra que Venus disipa proporcionalmente mucho menos calor que la Tierra, lo que apunta a una evolución térmica muy distinta en ambos planetas.

El estudio está firmado por personal investigador de la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Rey Juan Carlos, la Universidad de Cádiz, la Technical University of Denmark y la University of Ottawa. Por parte de la UCA participa la investigadora Isabel Egea-González, del Departamento de Física Aplicada de la Escuela Superior de Ingeniería.

La Tierra y Venus: las diferencias de los planetas gemelos

Imagen temperatura

Aunque la Tierra y Venus suelen considerarse “planetas gemelos” por su tamaño y masa similares, los resultados refuerzan la idea de que su funcionamiento interno ha seguido caminos diferentes. Frente al modelo terrestre, dominado por la tectónica de placas y una pérdida de calor muy eficiente, el trabajo concluye que en Venus el flujo de calor es más bajo y presenta una distribución geográfica más homogénea.

La investigación estima, además, que la pérdida total de calor de Venus se sitúa en un rango comparable al calor generado por la desintegración de elementos radiactivos en su interior, lo que sugiere que el planeta se enfría muy lentamente. Asimismo, este trabajo también identifica zonas con valores elevados de flujo de calor asociadas a sistemas de rifts, es decir, regiones donde la litosfera se deforma y se separa, en contraste con un patrón global menos estructurado que el de la Tierra. Esta diferencia se interpreta en el marco de la ausencia de tectónica de placas activa en Venus.

La participación de la Universidad de Cádiz en este estudio contribuye al avance del conocimiento sobre la evolución geológica de Venus y, por extensión, sobre los procesos internos que condicionan la historia térmica de los planetas rocosos.

El artículo científico, titulado Heat loss and internal dynamics of Venus from lithosphere strength, está firmado por Javier Ruiz, Alberto Jiménez-Díaz, Isabel Egea-González, Ignacio Romeo, Jon F. Kirby y Pascal Audet, y ha sido aceptado en Communications Earth & Environment en 2026.