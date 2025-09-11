La Universidad de Cádiz presenta el libro ‘Turismo experiencial’, de María Teresa Fernández-Alles

La Universidad de Cádiz volvió a situarse en el centro del debate sobre el futuro del sector turístico con la presentación en el Hotel Las Cortes de Cádiz del libro Turismo experiencial: Marketing emocional para experiencias de viaje auténticas e inmersivas, de la profesora e investigadora de la UCA María Teresa Fernández-Alles.

La obra, editada por Editorial Síntesis y presentada en un acto organizado por la librería Quorum, llega en un momento decisivo para el turismo y propone una mirada innovadora que conecta con los grandes retos del presente: sostenibilidad, inclusión, identidad cultural y uso equilibrado de la tecnología.

El encuentro contó con la participación de voces destacadas como Josefa Díaz Delgado, presidenta de Skal Internacional, quien subrayó que el turismo experiencial es “una necesidad de nuestro tiempo”, y Manuel Álvarez Fernández, director de Internacionalización de la Cámara de Comercio de Cádiz. Ambos pusieron en valor la sólida trayectoria de Fernández-Alles, con más de tres décadas de investigación, una amplia producción científica y un fuerte compromiso docente que ha llevado la marca UCA a foros nacionales e internacionales.

Durante la presentación, Fernández-Alles defendió que el turismo experiencial no solo aporta un nuevo enfoque de viaje, sino que constituye una respuesta a los problemas derivados del turismo masivo, como la saturación de destinos, la degradación ambiental o la pérdida de identidad cultural. Frente a ello, propone un modelo asentado en tres pilares: la sostenibilidad ambiental, la inclusión y accesibilidad -para que cualquier persona pueda disfrutar plenamente de la experiencia sin barreras- y la incorporación equilibrada de las nuevas tecnologías, que enriquecen el viaje sin restar valor al encuentro humano.

El libro, dividido en siete capítulos, analiza los perfiles de los nuevos viajeros y ofrece claves prácticas para diseñar propuestas memorables. En este recorrido, la provincia de Cádiz ocupa un lugar protagonista, proyectándose como destino experiencial de alcance internacional gracias a su cultura, patrimonio y hospitalidad.

Entre los ejemplos figuran el enoturismo de Bodegas Tío Pepe de González Byass, las experiencias astronómicas Starlight de A Toda Vela, la ruta ciclista EuroVelo en el ámbito deportivo, la propuesta gastronómica de Aponiente o la oferta rural de Quesos El Bosqueño.

Con un estilo claro y divulgativo, Turismo experiencial está pensado tanto para el público general como para profesionales y gestores públicos. Fernández-Alles subrayó la importancia de trasladar esta visión a los estudiantes que se forman en la Universidad de Cádiz. Desde el Campus de Jerez, donde imparte la asignatura Estrategias de Marketing Turístico en la Provincia de Cádiz y participa en el máster en Dirección Turística, trabaja para que los futuros profesionales comprendan que el éxito no radica en atraer más turistas, sino en generar experiencias auténticas que beneficien tanto al visitante como al territorio.

“Los jóvenes que hoy se preparan para dirigir el sector deben entender que el éxito no está en atraer más turistas, sino en generar experiencias auténticas que beneficien tanto al visitante como al territorio que lo acoge”, afirmó la autora.

La presentación concluyó reflejando la importancia de avanzar hacia un turismo que enriquezca a los destinos, proteja el entorno, preserve las identidades locales y ofrezca a los viajeros vivencias auténticas, memorables y accesibles para todos.