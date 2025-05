La Universidad de Cádiz premia "la rebeldía" de quienes se implican socialmente

La Universidad de Cádiz ha reconocido al inicio de esta tarde de miércoles 14 de mayo "la rebeldía", en palabras de su rector, Casimiro Mantell, de las personas e instituciones premiadas en la gala de los IX Premios a la Implicación Social 2025, organizados por el Consejo Social de la Universidad de Cádiz, que se ha celebrado en el Edificio Constitución de 1812 . "Rebeldía", en el sentido de inconformismo con lo ya establecido, con lo fácil, con lo cómodo, con lo que sólo beneficia a uno mismo, con lo que no requiere mayor esfuerzo que seguir las líneas ya trazadas por otros. "Rebeldía" en el sentido de "buscar algo más".

“Es rebeldía asumir que el paso por la Universidad no es solo aprobar exámenes, como es rebeldía para la empresa decidir que no todo es facturar. Es rebeldía la implicación con la sociedad. Es rebeldía crear una empresa para ayudar a personas en riesgo de exclusión. Y es rebeldía impulsar vocaciones en los jóvenes pese a tener una posición acomodada”, ha dicho Casimiro Mantell en el discurso de una gala que inauguró el presidente del Consejo Social de la UCA y de EY, España, Federico Linares.

El rector ha reivindicado con énfasis “la rebeldía de investigar a contracorriente, cuando faltan energías o falta dinero, en especial cuando se hace pensando en lo mejor para la sociedad; y la rebeldía de no conformarse con la enfermedad, con dar sólo un diagnóstico”. Casimiro Mantell ha ensalzado las diferentes acciones de los premiados en esta edición porque “llevan a tener un mundo mejor en el mundo que podemos abarcar”. “Enhorabuena, seguid siendo rebeldes”, concluyó aconsejando el máximo representante de la institución académica gaditana.

Federico Linares, entregadno uno de los galardones a la representante de RobotUCA / Lourdes de Vicente

Los tres valores "que me enseño el mejor maestro que tuve"

Abrió la gala Federico Linares felicitando a los galardonados en quienes dijo reconocer “los tres valores que me enseñó el mejor maestro que tuve", a quien dedicó su intervención. "El valor de la excelencia profesional, con la búsqueda permanente del bien común, del bienestar colectivo y del progreso social como contribución a hacer que este mundo funcione mejor; el valor de la bondad, la importancia de ser buenas personas con aquellos que nos rodean y tratarlos con respeto, cortesía y generosidad sean quiénes sean. Y, por último, el valor del compromiso con la justicia social, que es el nivel superior de la bondad y que consiste no solo en hacer el bien a quienes nos rodean, sino, sobre todo, en ayudar a quienes no conocemos y más lo necesitan”. Así, Federico Linares terminó rindiendo un agradecidísimo y cariñoso homenaje a “mi maestro, mi padre”.

El acto contó también con la intervención del alcalde de Cádiz, Bruno García, quien destacó que "detrás de cada galardón hay personas, hombres y mujeres, que lo convierten en realidad, que son símbolo de todos aquellos que tanto hacen por la sociedad”. A la gala asistieron además la subdelegada del Gobierno de España en la provincia de Cádiz, Blanca Flores y la Delegada del Gobierno Andaluz en territorio gaditano, Mercedes Colombo. Al igual que el regidor gaditano, ambas entregaron diplomas y trofeos a algunos de los galardonados. Estuvieron también presentes el delegado del Estado en la Zona Franca de Cádiz, Fran González, y numerosas autoridades civiles, académicas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, además de representantes de toda la comunidad universitaria y de los sindicatos que forman parte también del Consejo Social de la UCA .

El rector de la UCA, Casimiro Mantell, durante su intervención. / Lourdes de Vicente

Todos los galardonados

En la modalidad Estudiante, recibió el galardón la asociación RobotUCA, representada por Irene García Revuelta, quien ha recogido el premio de manos del propio Federico Linares, presente en todas las entregas, y de Rita Benítez, consejera y presidenta de la comisión académica del Consejo. Irene García Revuelta ha manifestado que desde su grupo “ponemos lo mejor de nosotros para poder ayudar a la sociedad”. La estudiante quiso dar las gracias al Vicerrectorado de Estudiantes y a la Escuela Superior de Ingeniería por el apoyo, tanto moral como económico, para sus investigaciones. “Y, por supuesto, gracias a todo el equipo de RobotUCA y a nuestra la familia, por ayudarnos en los miedos que tenemos”, concluyó.

En la categoría de Empresa a Bayport Global Supplie, el premio ha sido recibido por Rafael Fernández Bernal, CEO de la firma, y por Alberto Cordón Morillas, delegado de Bayport en Valencia. José Andrés Santos Cordero, nuevo presidente de la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz (CEC), ha sido uno de los encargados de entregarlo. Rafael Fernández ha reivindicado el “sentido común” en la empresa, entendido como la “flexibilidad por motivos humanos para ayudar”, en relación a la ingente labor humanitaria de Bayport en auxilio de las víctimas de la DANA. Cordón Morillas ha agradecido la implicación de todo el equipo de Bayport en Cádiz “que aportó su ayuda, anímica, logística y material, para ayudar tras el desastre ocurrido en Valencia”. La empresa donará el premio en metálico a una asociación de afectados por la DANA.

En la modalidad de Egresada, el premio ha recaído en Susana Espinosa Nogales, fundadora en 2018 de Conservas Artesanales Contigo, una cooperativa sin ánimo de lucro con un espectacular compromiso social: gran parte de su plantilla está formada por mujeres en riesgos de exclusión social. La exalumna de la UCA ha destacado el apoyo y ayuda de muchas entidades para poder llevar a cabo su proyecto, que no sólo es empresarial, sino que también se relaciona con la promoción del talento en la Universidad de Cádiz, con la que sigue colaborando activamente.

La investigadora de la UCA, Carmen Morales, entre Federico Linares y Blanca Flores. / Lourdes de Vicente

"Por una ciencia justa para asegurar una vida digna para todos"

En Investigación en la Universidad de Cádiz, la galardonada ha sido la profesora Carmen Morales Caselles por su destacada trayectoria investigadora. El premio ha sido entregado por el rector de la Universidad de Cádiz, Casimiro Mantell. Morales, que es secretaria del Departamento de Biología de la Universidad de Cádiz, ha subrayado la importancia de la transferencia del conocimiento. “Debemos preguntarnos por qué investigamos y para qué lo hacemos”, ha recalcado. “Este premio nos da energía para seguir adelante en investigaciones de impacto social”, ha resumido y ha pedido “una ciencia justa para asegurar una vida digna para todas y todos”. La investigadora de la UCA, creadora del primer mapa global de la basura en los océanos ha agradecido la labor de los jóvenes investigadores, que hacen una ciencia “más humana y más transformadora” y "a la Universidad pública, que nos ofrece espacio y libertad para investigar con sentido”.

En la modalidad de Institución Social, al Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta, representado por su presidente, José Blas Fernández Sánchez, que ha recogido el premio de manos de Mercedes Colombo, delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz. Fernández ha destacado el honor que supone compartir el galardón con el resto de premiados este año y ha subrayado la labor del Consejo Social para conectar la Universidad con el entorno, mérito que ha extendido al propio rector de la Universidad de Cádiz. El presidente de los Graduados Sociales ha subrayado la estrecha relación entre la Facultad de Ciencias del Trabajo y su Colegio profesional. Fernández se ha dirigido a los estudiantes de la Universidad, a los que les ha pedido “en un momento de cambio, un compromiso ético y la búsqueda de la excelencia” en su labor.

El doctor Diego Alejandro Utor, de la Unidad de patología Mamaria del Hospital Universitrio Puerta del Mar de Cádiz / Lourdes de Vicente

La Mención Especial del Jurado ha sido para el equipo de la Unidad de Patología Mamaria del Hospital Universitario Puerta del Mar, representado por Diego Alejandro Utor, en reconocimiento a su compromiso con la salud pública y la mejora de la atención sanitaria. El reconocimiento ha sido entregado por el alcalde de Cádiz, Bruno García. Utor ha confesado el “enorme orgullo” que supone recoger este galardón y ha destacado que el premio se debe “a todas las personas que trabajan o han trabajado en ella”. “En nuestra unidad, disponemos de una organización muy singular que siempre está al servicio y en beneficio de la paciente”, ha dicho el doctor, quien ha subrayado que “el pilar de nuestra labor son las personas que se implican en este proyecto más de lo exigible” y que les hacen ver “los problemas de las mujeres más allá de sus problemas de salud”. Para terminar, ha dado las gracias a las mujeres de Cádiz “por confiar en nosotros en un momento de máxima vulnerabilidad”.