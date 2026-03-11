La Universidad de Cádiz inaugura una exposición sobre mujeres en la Ciencia

La Universidad de Cádiz ha inaugurado en el vestíbulo de la Facultad de Ciencias de la Educación, la exposición 'Preparadas, listas ¡YA!: STEM y mujeres en la Ciencia', una propuesta divulgativa y didáctica que invita a reflexionar sobre el papel de las mujeres en la historia de la Ciencia y sobre la importancia de contar con referentes femeninos en las áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

La muestra se enmarca en el Plan de Divulgación de la Ciencia y del Conocimiento 2025-2026 de la Universidad de Cádiz, coordinado desde la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i), y está cofinanciada por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)–Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

A través de paneles expositivos, la muestra recorre la trayectoria y los logros de ocho mujeres que abrieron camino en distintos momentos históricos y disciplinas: Hipatia de Alejandría, matemática y astrónoma; Ada Lovelace, considerada la primera programadora; Marie Skłodowska Curie, pionera de la radiactividad moderna y doble Premio Nobel; Ellen Swallow Richards, figura clave en el origen de la ingeniería ambiental; Mae C. Jemison, primera mujer afroamericana en viajar al espacio; Mary W. Jackson, matemática e ingeniera en la NASA; Gladys West, cuyo trabajo matemático fue esencial para el desarrollo del GPS; y Margarita Salas, referente internacional de la biología molecular.

De esta forma, esta iniciativa plantea un recorrido accesible, pensado para público general y especialmente para estudiantes, con el propósito de visibilizar aportaciones científicas históricamente menos reconocidas, promover una mirada crítica sobre los factores que han dificultado la participación de las mujeres en la ciencia y estimular vocaciones STEM, sobre todo entre niñas y jóvenes.

Tras su paso por la Facultad de Ciencias de la Educación, la muestra se trasladará a colegios de educación primaria como exposición itinerante. La coordinación científica de la exposición corresponde a la profesora Begoña Sánchez, del área de Didáctica y adscrita al Instituto para el Desarrollo Social Sostenible (INDESS), y el diseño y montaje se han realizado desde la UCC+i de la Universidad de Cádiz, en el marco de las acciones de divulgación y cultura científica impulsadas por la institución. Laura Recuerdo Ramírez y Lucía Rivas Tallón, alumnas colaboradoras, han ayudado a la puesta en marcha de la muestra.