La Universidad de Cádiz impulsa la incorporación laboral del talento universitario con la Feria de Empleo Virtual 2025

La Universidad de Cádiz organiza los próximos 12 y 13 de noviembre la Feria de Empleo Virtual 2025, un espacio de encuentro entre estudiantes, egresados y empresas que busca favorecer la incorporación del talento universitario al mercado laboral. El evento, que se desarrollará en formato virtual, estará abierto de 10:00 a 20:00 horas, con la apertura oficial prevista el miércoles 12 a las 10:00 horas.

La Feria de Empleo Virtual de la UCA, organizada por la Dirección General de Empleo del Vicerrectorado de Emprendimiento y Empleabilidad, tiene como objetivo apoyar la inserción laboral del alumnado y de los titulados universitarios, ofreciéndoles asesoramiento en su proceso de búsqueda de empleo y facilitando el contacto directo con empresas e instituciones interesadas en perfiles cualificados. Se trata de un punto de encuentro activo entre oferta y demanda, donde los participantes podrán conocer las oportunidades laborales, de prácticas y los programas de desarrollo profesional que ofrecen las organizaciones participantes

La participación en la feria es gratuita para estudiantes y egresados de la UCA. A través de la plataforma virtual, los asistentes podrán visitar los stands de las empresas, interactuar con sus representantes y dejar su currículum vitae. El plazo de inscripción para el alumnado y egresados interesados se abre el 6 de noviembre a través de la web oficial del evento:

https://emprendimientoyempleabilidad.uca.es/feria-de-empleo-virtual-2025/

Con esta iniciativa, la Universidad de Cádiz refuerza su compromiso con la empleabilidad y el emprendimiento, ofreciendo a su comunidad universitaria herramientas y espacios que faciliten la transición del ámbito académico al profesional.