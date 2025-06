La Universidad de Cádiz acoge los principales congresos internacionales sobre semiconductores compuestos

Cádiz/La Facultad de Medicina de la Universidad de Cádiz acoge, del 17 al 20 de junio, la celebración conjunta del 48th Workshop on Compound Semiconductor Devices and Integrated Circuits held in Europe (WOCSDICE) y el 19th Expert Evaluation and Control of Compound Semiconductor Materials and Technologies (EXMATEC), los principales encuentros científicos europeos en el ámbito de los semiconductores compuestos y sus tecnologías asociadas.

La sesión inaugural ha tenido lugar este martes a las 9:00 horas con el acto de bienvenida, conducido por el investigador de la Universidad de Cádiz Fernando Lloret, en representación del comité organizador, y la delegada de Vivienda y Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento de Cádiz, Ana María San Juan. A continuación, ha tenido lugar la charla plenaria inaugural, a cargo del profesor Konstantinos Zekentes (FORTH, Grecia), centrada en los últimos avances en el uso de semiconductores aplicados al ámbito biomédico.

La primera sesión científica ha estado dedicada a los avances más relevantes en la caracterización de materiales semiconductores. En ella ha participado la Universidad de Cádiz con una ponencia de la doctora Verónica Braza sobre microscopía electrónica. Posteriormente, la segunda sesión ha abordado los desarrollos más recientes en materiales semiconductores de gap ancho, destacando la intervención del profesor Michał Boćkowski (Institute of High Pressure Physics, Polonia), quien ha presentado nuevos progresos en el desarrollo de sustratos de GaN.

Uno de los estands montados en el congreso de semiconductores. / UCA

Organizado por la Universidad de Cádiz, el Instituto Universitario de Investigación en Microscopía Electrónica y Materiales (IMEYMAT) y la Universidad Politécnica de Madrid, este congreso reúne a más de un centenar de investigadores, investigadoras y profesionales de universidades, centros tecnológicos y empresas de Europa, Estados Unidos y Asia.

Durante las cuatro jornadas del congreso se desarrollará un amplio programa de actividades científicas, con sesiones dedicadas a la caracterización estructural, materiales de banda prohibida (bandgap materials) ancha y ultraancha, nanomateriales, aplicaciones electrónicas y optoelectrónicas, y tecnologías 2D, entre otras áreas de vanguardia. También están previstas varias sesiones de póster y eventos sociales de integración cultural, como visitas guiadas por Cádiz y actividades gastronómicas.

Una reunión a la vanguardia

El programa científico del WOCSDICE–EXMATEC 2025 abarca un amplio abanico de temáticas clave en el campo de los semiconductores compuestos y las tecnologías emergentes asociadas. Entre los principales focos de atención se encuentran los materiales de banda prohibida ancha y ultraancha, como el carburo de silicio (SiC), el nitruro de galio (GaN) o el diamante; los semiconductores compuestos (III-V, II-VI, perovskitas, nitruros diluidos, entre otros); la electrónica avanzada y dispositivos optoelectrónicos; la electrónica orgánica; así como el estudio de nanomateriales y materiales bidimensionales como el grafeno o el MoS₂. Asimismo, el congreso incluye sesiones dedicadas a la simulación, caracterización avanzada y fiabilidad de materiales, procesos y dispositivos, consolidando un enfoque integral e interdisciplinar.

Este encuentro cuenta con la participación de reconocidas figuras del panorama científico internacional, procedentes de instituciones punteras en investigación y desarrollo de materiales semiconductores. Entre los ponentes destacados figuran, además de los especialistas ya citados, Julien Pernot (CNRS - Institut Néel, Francia), Elena del Corro (Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia, España), Elison Matioli (EPFL, Suiza), Andrzej Wysmolek (Universidad de Varsovia, Polonia), Maria Rosário Correia (Universidad de Aveiro, Portugal), Andreas Popp (Institut für Kristallzüchtung, Alemania) y Simon Fichtner (Fraunhofer Institute for Silicon Technology, Alemania), cuya experiencia y liderazgo aportan un valor añadido a las sesiones técnicas y de debate.

Ciencia, tradición e innovación

WOCSDICE es mucho más que una conferencia: es una tradición científica que reúne a algunas de las mentes más brillantes del mundo para explorar el futuro de los semiconductores compuestos. La integración de EXMATEC en este evento consolida, según indican desde la organización, su valor como punto de encuentro entre expertos consolidados y jóvenes talentos, quienes comparten descubrimientos, colaboran en ideas disruptivas e impulsan la innovación global. “En Cádiz, celebramos no solo la ciencia, sino también la pasión, la creatividad y las conexiones humanas que nos hacen avanzar”, afirman los organizadores.