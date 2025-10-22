La Universidad de Cádiz acoge a más de 400 investigadores en un encuentro de la Alianza Europea de Universidades SEA-EU

La Universidad de Cádiz acoge, desde este miércoles y hasta el próximo viernes, la segunda edición de la BEING SEA-EU Conference. La cita se ha consolidado como el principal punto de encuentro científico anual de la Alianza Europea de Universidades SEA-EU, tras el éxito de su primera edición celebrada el año pasado en Malta. Durante tres jornadas, la Facultad de Filosofía y Letras y el Edificio constitución 1812 se convierten en epicentro internacional de debate universitario y colaboración científica.

La inauguración oficial ha estado presidida por el rector de la Universidad de Cádiz, Casimiro Mantell, acompañado por Marcela Iglesias, coordinadora general de la Alianza y vicerrectora de Internacionalización de la UCA; María Jesús Ortega, vicerrectora de Investigación e Innovación; y Enrique Durán, director de Secretariado de Internacionalización en Casa. En su intervención, el rector ha subrayado el papel estratégico de Cádiz dentro de la Alianza y ha afirmado que este congreso representa “mucho más que un encuentro académico: es una declaración de quiénes somos como universidad europea: una comunidad que entiende que la cooperación no es un complemento, sino una manera de construir futuro”.

La cita reúne a más de 400 participantes, entre personal investigador, técnico, estudiantado y representantes institucionales procedentes de las nueve universidades socias y de instituciones externas invitadas como la World Maritime University (Suecia) y la Universidad de Odesa (Ucrania). Este récord de participación confirma el crecimiento sostenido de la Alianza y la proyección internacional de la UCA, que ejerce la coordinación general de SEA-EU desde 2019. El evento forma parte de los resultados oficiales financiados por la Comisión Europea dentro de la European Universities Initiative. Además de las sesiones científicas, la conferencia dará lugar a la publicación del Libro de Abstracts, que recoge la producción académica presentada y refleja la diversidad disciplinar de SEA-EU.

Un programa científico y experiencial

La programación incluye más de 100 comunicaciones orales, 70 pósteres y 29 cápsulas científicas audiovisuales, estructuradas en cinco áreas temáticas: ciencias, ciencias sociales, ingeniería, salud y artes. A ello se suman espacios diseñados para fomentar el intercambio profesional y la creación de redes, como las sesiones de networking científico orientadas a futuros consorcios europeos.

Entre los hitos del programa destaca la sesión plenaria dedicada a los SEA-EU Student-Led Projects, que visibiliza el liderazgo estudiantil en la transformación universitaria, junto con las actividades formativas centradas en innovación docente, impartidas por la experta internacional Eva Haug a través del curso sobre COIL, una metodología de aprendizaje colaborativo en la que personas de distintas universidades trabajan conjuntamente en un mismo proyecto académico a escala internacional.

La agenda se completa con un programa de bienestar y cultura que incluye sesiones de yoga, puntos de salud con análisis gratuitos de ETS y actividades paralelas en colaboración con agentes locales, así como con varios momentos institucionales y sociales especialmente relevantes, como la cena oficial en el Castillo de Santa Catalina y los paseos en barco previstos durante la conferencia, concebidos como espacios informales de networking y proyección internacional.

En palabras de Marcela Iglesias, “BEING SEA-EU es la demostración de que nuestra Universidad Europea avanza gracias al compromiso real de nuestras comunidades, que convierten la cooperación en algo tangible y duradero”.

La celebración de esta segunda edición en Cádiz confirma el papel estratégico de la UCA dentro del ecosistema SEA-EU y posiciona a la ciudad como sede universitaria referente en Europa. Con esta conferencia, la UCA afianza su compromiso de largo recorrido con el desarrollo de un modelo universitario más integrado, internacional, sostenible y conectado con la sociedad, alineado con las prioridades de la Unión Europea para la educación superior del futuro.