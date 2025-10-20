La UNED conmemora el cuarto centenario de la defensa de Cádiz del asalto anglo-holandés

La centro asociado de la Universidad Nacional a Distancia (UNED) en Cádiz conmemora esta semana el cuarto centenario de la defensa de la ciudad contra la flota anglo-holandesa en 1625. Una conferencia y una mesa redonda centra esta actividad que se celebrará el próximo miércoles 22 de octubre en la sede del centro educativo universitario, situado en la plaza de San Antonio,

La conmemoración del IV Centenario de la Defensa de Cádiz contra la flota anglo-holandesa (1625-2025) ofrece una oportunidad única para reflexionar sobre un acontecimiento de gran trascendencia histórica. La fallida invasión anglo-holandesa marcó un hito en la historia militar, política y social de la ciudad, dejando una huella profunda en la memoria colectiva de Cádiz y en la proyección internacional de España en el siglo XVII, según se explica en la web de la UNED gaditana.

El acto se abrirá a las 18.30 horas con una conferencia inaugural a cargo del catedrático emérito de la Universidad CEU San Pablo Manuel Bustos Rodríguez, tras la cual tendrá lugar un espacio de diálogo abierto y multidisciplinar, en el que especialistas en historia y arte analizarán el suceso desde diferentes perspectivas, a la vez que se fomenta la participación entre los asistentes tanto presenciales como online. En esta mesa redonda participarán, a partir de las 19.30 horas, Francisco Glicerio Conde Mora, historiador y profesor CUE Salus Infirmorum (Adscrito UCA), y Mercedes Vega Pavón, profesora-tutora de Historia del Arte en la UNED-Cádiz.